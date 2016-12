Bujin încheie anul cu gândul la Londra

Considerată una dintre marile speranţe ale atletismului românesc, Cristina Bujin se pregăteşte pentru cel mai important an din cariera sa. Sportiva legitimată la CS Farul Constanţa are deja în buzunar biletele pentru proba de triplusalt de la Jocurile Olimpice de la Londra şi visează să dea lovitura la nivel de seniori şi pe plan internaţional.

„Anul 2011 a fost unul destul de bun, pentru că am reuşit să-mi fac baremul de calificare la Jocurile Olimpice şi am cucerit medalia de bronz la Jocurile Mondiale Universitare din China, dar există şi un mare regret, ratarea prezenţei la Campionatele Mondiale de seniori, desfăşurate în Coreea de Sud. Am sărit aşa-aşa, cea mai bună performanţă a sezonului fiind 14,30 metri, dacă ţinem cont că în urmă cu doi ani am reuşit un 14,42 metri. Mi-aş fi dorit mai mult, însă m-au împiedicat şi durerile de la tendonul piciorului drept”, a explicat atleta în vârstă de 23 de ani, care şi-a stabilit deja obiectivele pentru sezonul următor: „Am început deja pregătirea, urmând ca în ianuarie să merg la Bucureşti pentru un cantonament de aproape două luni. Primul mare concurs al anului îl reprezintă Campionatele Mondiale în sală, care vor avea loc luna în martie, la Istanbul. Cele mai bune performanţe ale mele la nivel de seniori sunt un loc 7 la Mondiale şi un loc 5 la Europene, dar simt că la începutul anului viitor voi da lovitura. Apoi, în vară, sunt programate Europenele în aer liber şi cea mai importantă întrecere, Jocurile Olimpice. Probabil că voi fi nevoită să confirm baremul pentru calificarea la Londra şi anul viitor, dar nu-mi fac griji. Doar prezenţa la o astfel de competiţiei este o performanţă în sine şi reprezintă cea mai mare dorinţă şi definirea oricărui sportiv. Obiectivul meu pentru Londra este prezenţa în finală”.