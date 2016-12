„Buldogul” mârâie la marinar!

CONTRE După ce au făcut zeci de campanii electorale umăr la umăr, drumurile preşedintelui României, Traian Băsescu, şi liderului PDL, Vasile Blaga, s-au separat. Iar după ce şeful statului şi-a luat „adio“ de la PDL, între cei doi s-a declanşat un adevărat conflict. O astfel de contră a avut loc zilele trecute, când Băsescu a afirmat la postul său favorit de televiziune, B1, că strategia adoptată în ultimele zile de către PDL, aceea de a ataca PMP, este una falimentară. Băsescu a arătat că Vasile Blaga nu are viziune, deoarece el acţionează după modelul celor de la PSD. Replica din partea lui Blaga nu a întârziat. Liderul PDL a afirmat că partidul pe care îl conduce nu are un pact cu PSD, ci, din contră, şeful statului are o astfel de înţelegere. Blaga a spus că, prin tot ceea ce afirmă, Traian Băsescu încearcă să rupă pentru a doua oară formaţiunea democrat liberală. „PDL, cu toate numele sale anterioare, este un partid anti-PSD de 22 de ani. Cu o mică excepţie, guvernarea începută în 2009, impusă de preşedintele Băsescu şi căreia m-am opus prin vot în forurile interne ale partidului. PDL va ataca totdeauna PSD cu argumente, dar nu va ajunge la atacuri la persoană. Nu vrem să participăm la deteriorarea discursului public”, a scris Vasile Blaga pe un site de socializare.

ÎI ARATĂ PISICA În comentariul său, liderul democrat liberalilor a punctat faptul că pentru şeful statului este mai importantă Elena Udrea decât PDL. „Referitor la lipsa mea de viziune, invocată de preşedinte, o să îi reamintesc că eu şi membrii PDL am muncit pentru că el să mai fie astăzi preşedinte. Îi aduc aminte după noaptea din alegerile din 2009. În plus, referendumul din 2012 ar fi condus la demiterea sa dacă PDL nu insista, în discuţii lungi şi aprinse, să se recurgă la boicot. Băsescu încearcă să ne convingă pe toţi că românii mor de nerăbdare să o voteze pe Elena Udrea. Analizele noastre arată contrariul”, a conchis „buldogul”.