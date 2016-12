Cu siguranţă, mulţi s-au întrebat, la un moment dat, ce fel de vreme este în spaţiu, iar de acum încolo, această curiozitate va putea fi satisfăcută. Un inedit buletin meteo spaţial există pe site-ul CRaTER Live Radio al Universităţii New Hampshire din SUA. Mai precis, se poate asculta muzică „compusă” de datele ştiinţifice culese în timp real de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, aparţinând NASA. În funcţie de condiţiile meteo spaţiale, un program informatic alege ce instrument muzical să cânte. De exemplu, pianul indică un nivel de radiaţii scăzut, dar dacă activitatea particulelor se intensifică, se pot adăuga alte şapte instrumente. Au mai fost alese marimba, toba metalică, chitara, banjo, vioara şi contrabasul. Datele ştiinţifice sunt transmise de la sondă pe Pământ de LRO’s Cosmic Ray Telescope for the Effects of Radiation (CRaTER), care dispune de şase detectoare cu care înregistrează şi monitorizează particulele spaţiale, de la raze cosmice la radiaţiile emise de Soare.