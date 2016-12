Buletine de vot găsite în gunoi, la Cernavodă! Se cere anularea alegerilor

O descoperire-bombă (buletine de vot aruncate la gunoi) a relansat miercuri dimineață acuzele de fraudă electorală la Cernavodă - localitatea din județul Constanța în care sunt cele mai mari suspiciuni legate de corectitudinea scrutinului de duminică. Încă din noaptea alegerilor, în secțiile de vot din localitate, numărătoarea sufragiilor a fost reluată de mai multe ori, tensiunea fiind menținută la un nivel ridicat și pentru că diferența dintre primii doi candidați în lupta pentru funcția de primar oscila între 12 și 14 voturi. În primă fază, candidatul PSD la Primăria Cernavodă, Ştefan Pleşa, a anunțat duminică noapte că a câștigat alegerile. Luni dimineață, însă, numărătoarea voturilor indica faptul că liberalul Liviu Negoiță a câștigat la mustață scrutinul. Mutarea logică a PSD a fost contestarea numărării voturilor și cererea anulării alegerilor. Tensiunile au fost pentru scurt timp dezamorsate de decizia de marți seară a Biroului Electoral de Circumscripție, care a respins contestația PSD.

Miercuri dimineață, un locuitor al orașului a găsit câteva buletine de vot aruncate la gunoi. Contactat de reporterii „Telegraf“, Ștefan Pleșa a declarat că a sesizat Poliția după ce persoana care se ocupa cu salubrizarea în zona tomberoanelor a găsit buletinele de vot. "Inițial au fost găsite câteva buletine de vot. Din ce am văzut, unele aveau ștampila „Anulat“ pe ele. Însă, atunci când a venit Poliția, am înțeles că s-au găsit mai multe buletine de vot, despre care nu știu dacă erau sau nu ștampilate, sute de autocolante și alte documente, probabil procese-verbale și alte tabele. În baza acestor informații, am făcut sesizări peste tot, pentru anularea alegerilor. Sunt prea multe nereguli în procesul de votare. Și în timpul alegerilor am înțeles că s-au dat pentru anumite persoane câte două buletine de vot pentru primar în loc de unul. Mai mult, nu s-a respectat procedura numărării voturilor. Știu de la reprezentanții noștri în secțiile de votare că nu doar președinții de secții au scos voturile din urnă, așa cum era normal, ci au fost mai multe persoanele care și-au băgat mâinile în urne. Nici voturile din urne nu au fost numărate separat pentru Consiliul Local, Consiliul Județean și primar, pentru că unii președinți de secții au decis să amestece toate sufragiile pentru a le număra la grămadă. Or, procedura este alta. În plus, la unele secții, totalul buletinelor de vot a fost mai mare decât numărul de votanți înregistrați în sistemul electronic de înregistrare a prezenței la urne. Cred că președinții secțiilor de votare nu prea și-au făcut datoria. Într-o secție au fost găsite buletine de vot uitate în cabinele de vot. Nu se poate așa ceva", a declarat Pleșa. Contracandidatul social democratului, liberalul Liviu Negoiță, nu a putut fi contactat.

Surse judiciare spun că buletinele de vot găsite de polițiști sunt documente-specimen folosite pentru îndrumarea alegătorilor. Verificările continuă pentru a se stabili cum au ajuns aceste buletine de vot în ghena de gunoi. Până acum nu avem nicio informație legată de autocolantele "Votat" despre care vorbea candidatul PSD, care cu siguranță nu sunt documente-specimen.