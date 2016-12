Buletine de vot în plus, pe ochi frumoşi, la Năvodari

ŞASE BULETINE DE VOT ÎN LOC DE PATRU Nici bine nu a început procesul de vot, că la Năvodari au şi fost depistate nereguli. Secţia nr. 15 din Năvodari a fost închisă aproape o oră după ce au fost depistate două persoane care încercau să pună în urne şase buletine de vot în loc de două. Preşedintele secţiei de votare nr 15, Petrică Badea, a declarat că, la ora 8:45, au intrat în secţie două persoane (soţ şi soţie) cărora reprezentantul PDL din secţie, Elena Ulmeanu, le-a dat câte şase buletine de vot în loc de patru. Mai exact, năvodărenii au primit două buletine în plus pentru primar şi pentru Consiliul Local. „L-am văzut pe bărbat când a pus în urnă două buletine de vot şi că mai avea patru în mână. Am văzut că şi soţia sa avea şase buletine de vot. Am suspendat activitatea în secţie până când s-au lămurit lucrurile şi apoi am reluat procesul electoral“, a declarat Petrică Badea, adăugând că cei doi au fost duşi la Poliţie pentru declaraţii, iar reprezentanta PDL din secţia de votare a fost suspendată.

MITĂ ELECTORALĂ Aceasta nu este singura neregulă întâlnită la Năvodari. Filiala judeţeană Constanţa a PNL a cerut anularea alegerilor locale din oraşul Năvodari, acuzând „fraude grosolane constatate în procesul de desfăşurare a alegerilor”, cererea fiind trimisă către Biroul Electoral Central, Biroul Electoral Judeţean şi Biroul Electoral de Circumscripţie al oraşului Năvodari. PNL susţine că actualul viceprimar şi candidat pe lista de consilieri locali, Florin Chelaru, ar fi confirmat faptul că ar fi mituit toţi membrii secţiilor de votare, în momentul în care încerca să-l mituiască şi pe Ilie Dan - membru al secţei nr. 9 de votare din circumscripţia anterior precizată. „A avut loc o întâlnire între Florin Chelaru şi Ilie Dan, prin care primul îi preciza celui de-al doilea că nu trebuie să facă nimic, respectiv să nu fie atent ori de faţă la numărătoarea voturilor (să iasă afară sau să i se facă rău…), iar pentru acest lucru va primi suma de 1.000 euro, din care 500 euro înainte, iar 500 euro după numărătoarea voturilor”, se spune în cererea PNL. PNL a înaintat şi o plângere penală în acest caz, la Tribunalul Constanţa. Liberalii mai spun că Florin Chelaru ar fi afirmat că toţi membrii secţiilor de votare îl vor ajuta să fraudeze alegerile şi afirmă că au dovezi audio-video care susţin spusele.