Bulgaria ar putea reduce TVA la alimente, după exemplul României

Bulgaria ar putea reduce TVA la alimente, aşa cum a făcut România, a declarat astăzi ministrul bulgar al Economiei, Bozhidar Lukarski, la postul de televiziune Nova TV. Bulgaria aplică o taxă pe valoarea adăugată de 20%, cu excepţia sectorul turismului, în care nivelul TVA este de 9%. Întrebat despre reducerea de către România a TVA la alimente de la 24% la 9%, Lukarski nu a exclus ca şi Guvernul Bulgariei să ia o astfel de măsură. "România a avut TVA de 24% o perioadă lungă de timp. Aşa cum am spus ieri în şedinţa de Guvern, în tot acest timp Bulgaria nu a impus cetăţenilor săi o TVA la fel de ridicată ca cea din România. În această privinţă putem spune că am avut o situaţie mai bună ca România. Având în vedere beneficiile pe care această măsură le aduce economiei româneşti, am putea face şi noi acest lucru", a afirmat oficialul bulgar. Lukarski a spus că Ministerul Economiei a analizat majorarea pragului pentru raportarea TVA de la 50.000 de leva (25.000 euro) la 200.000 de leva (100.000 euro), pentru a încuraja plăţile de către companiile mici şi mijlocii, în condiţiile în care limita la nivelul UE este de 100.000 de euro., relatează Novinite. Ministrul a explicat că principalele probleme în combaterea economiei subterane sunt schemele de eludare a taxelor şi a altor obligaţii financiare, de către firmele mici şi mijlocii. Lukarski a mai arătat că problema neîncrederii investitorilor în economia Bulgariei nu a fost rezolvată, oficialul notând că aceştia se plîng de corupţie şi incapacitatea autorităţilor de a reforma sistemul de justiţie.