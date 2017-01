Bulgaria are una dintre cele mai mari şi costisitoare armate din UE, potrivit unui raport pe 2009 al Guvernului de la Sofia. Bulgaria se află pe al doilea loc în UE din punctul de vedere al numărul de militari pe cap de locuitor (45 la 10.000 de locuitori), fiind precedată doar de Grecia (119 la 10.000 de locuitori). Comparativ, România are 35 de militari la 10.000 de locuitori, în timp ce Austria are 12. Raportul publicat miercuri subliniază şi lipsa echipamentului modern, deşi Bulgaria se numără printre ţările care alocă domeniului apărării unul dintre cele mai semnificative procente din Produsul său Intern Brut – 2%, fiind din nou precedată doar de Grecia, cu 2,5%. Irlanda este ţara care cheltuieşte cel mai puţin pe apărare, doar 0,58% din PIB. Bulgaria alocă 10.586 de euro fiecărui militar anual, în comparaţie cu România, cu 18.781 de euro pe militar anual. Suma cheltuită de Bulgaria este de două ori mai mică decât cea alocată de Ungaria, Lituania şi Letonia, de patru ori mai mică decât în Cehia şi de cinci ori mai mică decât media în UE.