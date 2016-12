Bulgaria lui Zhekov a învins clar China

În mai multe orașe din Polonia continuă Campionatul Mondial de volei masculin, competiție aflată la partidele din prima fază a grupelor. Vineri, în primul meci din Grupa C, care se dispută la Gdansk, Bulgaria a învins China cu scorul de 3:0 (25:23, 25:23, 25:19). Andrey Zhekov, căpitanul și coordonatorul campioanei României, CVM Tomis Constanța, a fost titular și a realizat 4 puncte (trei blocaje și un as). În aceeași Grupă C, Canada a dispus de Egipt cu 3:0 (25:14, 25:19, 25:22), iar partida Rusia - Mexic s-a jucat după închiderea ediției. Clasament Grupa C: 1. Bulgaria 7p; 2. Rusia 6p (2j); 3. China 6p; 4. Canada 5p; 5. Egipt 0p; 6. Mexic 0p (2j).

Tot vineri, în Grupa B, cubanezii au obținut prima victorie la acest Mondial, 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:22) cu Coreea de Sud, în timp ce Germania a dispus de Tunisia cu 3:1 (25:13, 25:19, 21:25, 25:12). Celălalt meci din această grupă a fost Brazilia - Finlanda. Clasament Grupa B: 1. Brazilia 6p (2j); 2. Germania 6p; 3. Finlanda 5p (2j); 4. Cuba 4p; 5. Coreea de Sud 3p; 6. Tunisia 0p.

Iată și ultimele rezultate înregistrate joi seară - Grupa A: Polonia - Venezuela 3:0 (25:20, 25:13, 25:14). Clasament Grupa A: 1. Polonia 9p; 2. Argentina 6p; 3. Serbia 6p; 4. Australia 3p; 5. Venezuela 3p; 6. Camerun 0p. Grupa D: Franța - Iran 3:1 (25:18, 14:25, 25:19, 29:27); Italia - Belgia 3:1 (26:28, 25:15, 25:16, 28:26). Clasament Grupa D: 1. Franța 7p; 2. SUA 6p; 3. Italia 5p; 4. Iran 5p; 5. Belgia 4p; 6. Puerto Rico 0p.