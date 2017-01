Bulgaria și Grecia vor semna acordul final pentru interconectorul de gaze

Miniștrii Energiei din Bulgaria și Grecia urmează să semneze joi acordul final de investiție pentru construcția unui interconector de gaze care va permite livrarea de gaze naturale din Azerbaidjan până în Bulgaria și ulterior mai departe până în România, informează Novinite.

Proiectul a fost în incertitudine timp de mai multe luni după ce semnarea, programată inițial pentru luna iulie, a fost amânată deoarece autoritățile de la Atena au citat o serie de obstacole din cauza situației politice interne.

Odată cu semnarea acestui acord va putea fi demarat procesul de construcție a interconectorului de gaze dintre Grecia și Bulgaria. Interconectorul va fi gestionat de compania de proiect Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), un joint venture deținut în proporții egale de Bulgarian Energy Holding și IGI Poseidon (Grecia).

Interconectorul de gaze dintre Bulgaria și Grecia va avea o capacitate inițială de 3-5 miliarde metri cubi pe an. Proiectul este inclus pe lista proiectelor de interes comun ale Comisiei Europene, ceea ce înseamnă că va beneficia de sprijinul UE. IGB ar putea livra gaze naturale Bulgariei (și ulterior după construcția unor noi infrastructuri și României) din Coridorul sudic de gaze, care este destinat să transporte gaze naturale din Azerbaidjan în Italia via Turcia, Grecia și Albania.

În toamna acestui an oficialii bulgari și-au exprimat speranța că interconectorul de gaze dintre România și Bulgaria va fi finalizat la începutul anului 2016. Proiectul privind construirea unui interconector de gaze între România și Bulgaria este implementat în comun de operatorii de transport de gaze naturale din cele două țări Transgaz și Bulgartransgaz. Conducta de gaze Giurgiu-Ruse va avea o capacitate maximă de transport de 1,5 miliarde metri cubi de gaze pe an dinspre Bulgaria către România, iar capacitatea dinspre România spre Bulgaria va fi de 500 milioane metri cubi pe an.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 24 de milioane de euro, iar 8,9 milioane de euro sunt asigurate de Comisia Europeană. Finanțarea din partea companiei bulgare Bulgartransgaz se ridică la 14 milioane euro, iar compania românească Transgaz participă cu 10 milioane de euro.