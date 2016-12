Bulgaria şi Ungaria „fură” României investitorii pe regenerabile?

Directorul general executiv al GE Energy pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova, Carmen Neagu, a declarat că, deşi Bulgaria nu depăşeşte România în ce priveşte potenţialul de energii regenerabile, investitorii s-ar putea orienta în ţara vecină datorită cadrului legal mai stabil. \"Ca şi potenţial în ceea ce priveşte capacitatea de producţie pe eolian, Bulgaria nu are cum să depăşească România. Ce poate să constituie un semn care să atragă atenţia autorităţilor române îl constituie o anume întârziere a punerii în operă a reglementărilor, necesitatea unui cadru predictibil investiţional şi stabil. Stabilitatea şi predictibilitatea, mai ales în aceste condiţii financiare, în care investitorii, dar şi băncile, se uită cu interes la predictibilitatea condiţiilor, pot să permită Bulgariei, care are un cadru legal mai stabil din acest punct de vedere, chiar dacă nu la fel de atractiv ca al României, un avantaj în execuţie la un moment dat. Poate reprezenta o zonă de mai mare interes pentru investitori şi să atragă o parte din investitorii care erau interesaţi de zona României\", a declarat, într-un interviu, directorul general executiv al GE Energy pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova, Carmen Neagu. Totodată, aceasta a adăugat că, în ceea ce priveşte domeniul energiei regenerabile, Ucraina vine din spate cu o legislaţie destul de ambiţioasă şi cu un cadru care permite dezvoltarea regenerabilelor. Referitor la planurile GE Energy pentru 2011, compania se va axa pe proiecte privind energia regenerabilă, în special pe cele din surse eoliene. \"În general, priorităţile noastre sunt şi priorităţile clienţilor noştri în zonele în care activăm. Pe zona României, încercăm să înţelegem nevoile ţării şi să ne orientăm spre zona de produse şi servicii care să servească cât mai bine nevoile clienţilor din această zonă. Ca urmare, pentru 2011, focalizarea va fi categoric pe regenerabile, dintre care vântul are o pondere importantă, dar şi biogazul, unde putem oferi soluţii de producere a energiei electrice pe bază de biogaz, dar şi de cogenerare, tot pe biogaz\", a menţionat Carmen Neagu. Aceasta a reiterat totodată faptul că GE Energy se orientează, în ceea ce priveşte proiectele pe eolian, pe acele ferme mici şi medii, care sunt mai uşor de finanţat în condiţiile restrictive de finanţare din această perioadă de criză. \"O altă zonă de interes este zona de cogenerare industrială, dar mai ales de producere energie în condiţii de înaltă eficienţă pentru aglomerările urbane. Investiţiile pentru îmbunătăţirea eficienţei sunt extrem de importante\", a precizat şeful GE Energy. Altfel, în opinia sa, primele luni de funcţionare ale parcului eolian CEZ din Dobrogea au fost peste aşteptări, factorul de capacitate fiind peste cel asumat. \"Nu te-ai fi aşteptat ca vântul să fie atât de bun, ca turbina să răspundă atât de bine, în condiţiile de mediu ş.a.m.d. În prezent, prima etapă a fermei eoliene este finalizată şi livrează integral în sistem. A doua etapă a fost întreruptă deocamdată (din cauza proceselor cu autorităţile locale, n.r.)\", a mai spus Carmen Neagu.

Principalele proiecte ale GE Energy în România sunt: construirea unei centrale electrice de 860 MW, la Brazi, pentru Petrom, în consorţiu cu grupul Metka (Grecia), livrarea turbinelor eoliene pentru proiectul fermei Grupului CEZ, de la Fântânele, livrarea a patru motoare GE Jenbacher (dintre care două sunt cele mai puternice motoare Jenbacher - tip 6) către producătorul de energie Vest Energo, precum şi a celor două turbogeneratoare GE cu o putere de 706 MW pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă.