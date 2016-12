Bulgaria, trasă în jos de România?

Fostul premier Adrian Năstase atrage atenţia asupra faptului că relaţia dintre România şi Bulgaria se deteriorează din cauza faptului că Guvernul Boc nu are o strategie diplomatică adecvată, drept urmare vecinii noştri fac eforturi să se disocieze de noi în tentativa de a intra în spaţiul Schengen. „Ideea este că, din punct de vedere politic şi diplomatic, vestea este proastă. Arată un eşec al unei diplomaţii conduse prost, fără viziune şi fără rezultate”, scrie Adrian Nastase pe blogul personal. Social democratul subliniază faptul că Guvernul pe care l-a condus a obţinut eliminarea vizelor pentru români, după mari eforturi diplomatice, dar şi de organizare internă, la un an după Bulgaria, atunci fiind o situaţie similară cu cea de acum. „Ulterior, le-am propus bulgarilor formula de tandem, pentru a promova şi a negocia împreună intrarea în NATO şi în UE, aducând ca argument suma avantajelor geostrategice individuale ale României şi Bulgariei. Împreună cu fostul premier, Simeon de Saxa Cobourg Gotha, am reuşit acest proiect al integrării euroatlantice”, spune Năstase.