Bulgarii domină Trofeul “Tomis” la yachting

Ediţia 2008 a Trofeului “Tomis” la yachting a continuat ieri, în Portului Turistic Tomis, cu alte şase regate. Vîntul a dat din nou bătăi de cap navigatorilor, dar şi organizatorilor, care au fost nevoiţi să schimbe traseul iniţial cu un altul, care să corespundă condiţiilor atmosferice. Chiar dacă startul a fost întîrziat cu aproximativ două ore, cea de-a doua zi a competiţiei s-a desfăşurat conform planificării. La clasa 470 s-au desfăşurat deja patru regate, la capătul cărora în fruntea clasamentului se află echipajul bucureştean Roşca - Făgărăşeanu (6p), urmat de echipajele Negoescu - Litcan (7p) şi Radu - Matache (11p). De altfel, clasa 470 este singura din cadrul competiţiei în care sînt înscrise numai echipaje româneşti, la celelalte trei clase participînd şi echipaje din Bulgaria, care după două zile de concurs au reuşit să se instaleze în fruntea clasamentului. Astfel, la clasa Laser standard pe prima poziţie a clasamentului se află Stail Aleksndru Stailov (YC Surf Nessebar - Bulgaria), care are deja un avantaj consistent după cele patru curse (4p), faţă de cei doi constănţeni, Cocoş Gabriel (Ştiinţa Constanţa; 9p) şi Illichman Alex (Ştiinţa Constanţa; 13p), care îl urmează în clasament. Mult mai strînsă este lupta la clasa Laser radial, unde Ioana Petrova (CSYK Ackad “Sofia”- Bulgaria) conduce cu 9p, urmată de Alexandru Micu (Ştiinţa Constanţa) - cu 10p şi Vlad Rusu (Yacht Club Regal Român) - cu 13p. Concurenţii bulgari şi-au demonstrat calităţile şi la clasa Optimist, în clasamentul general lider fiind Daniel Rosenov Mikolov (Cherno More Briz - Bulgaria) - cu 4p, urmat de Armand Ionescu (Electrica Constanţa) - cu 7p şi Viktoria Vladimirova Petrova (Cherno More Briz - Bulgaria) - cu 8p. Competiţia va continua astăzi cu alte şase regate, startul urmînd a fi dat la ora 11.00. Mîine sînt programate ultimele regate ale ediţiei 2008, de la ora 18.00 fiind programată festivitatea de premiere.