Bulgarii survolează siturile arheologice constănțene cu drone

O echipă de specialiști din Bulgaria, condusă de prof. Plamen Zahariev de la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, se află în aceste la Constanța, pentru a filma și a fotografia opt situri arheologice. Misiunea sa este aceea de a realiza machete 3D cât mai fidele ale siturilor constănțene, motiv pentru care două drone survolează cele opt situri, imaginile aeriene fiind completate de fotografii realizate la sol.

Incursiunea pe tărâm dobrogean a bulgarilor a început pe 21 septembrie, la Tropaeum Traiani, și a continuat zilele următoare la Sacidava, Callatis, Histria și Capidava. Conform programului stabilit la venirea în România, luni vor fi la Ulmetum, marți vor filma și fotografia Tomisul și își vor încheia misiunea miercuri, la cetatea Carsium.

Realizarea acestor imagini este inclusă în proiectul european „Ancient roman cultural heritage interactive visualization for the cross border area between Bulgaria and Romania” (ARCHIVE), implementat de Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, în parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (MINAC). În cadrul proiectului vor fi realizate și machetele 3D a opt situri din Bulgaria: Abrittus, Cherven, Dimum, Novae, Sexaginta Prista, Durostorum, Iatrus și Trimanium.

Tot conținutul digital al acestui proiect - fotografii, videoclipuri și hărți - va fi încărcat pe un site care va putea fi accesat gratuit de pe smartphone-uri de turiștii pasionați să exploreze siturile arheologice din Dobrogea și Bulgaria, site-ul funcționând ca un ghid.

Proiectul ARCHIVE, lansat în aprilie 2016, ar trebui să fie finalizat în octombrie 2017, deși prof. Plamen Zahariev și-a exprimat intenția ca proiectul să fie gata mai devreme, în septembrie, atunci când la MINAC, dar și la Muzeul Regional de Istorie din Ruse va fi vernisată concomitent o expoziție care va cuprinde machetele siturilor arhelogice, dar și reproduceri 3D ale unor artefacte valoroase - bijuterii, măști, arme, sculpturi - descoperite în cele 18 situri. Bulgarii se vor întoarce la Constanța în acest an sau la începutul anului viitor pentru a fotografia obiectele care vor fi reproduse 3D.

Machetele din hârtie se vor realiza cu o imprimantă de ultimă generație, eco-friendly - una din cele 25 de acest gen existente în lume -, care va reda în cele mai mici detalii obiectul reprodus. La finalul proiectului, fiecare dintre cele trei instituții implicate în proiect va primi câte o astfel de imprimantă.

