Bulgarul Shumanov păstrează tricoul galben

Lupta pentru victoria finală la a X-a ediţie a Turului Ciclist al Dobrogei se încinge. Cicliştii au fost puşi la grea încercare vineri, traseul celei de-a doua etape fiind unul mult mai dificil decît în ziua precedentă. Ca şi în prima etapă, startul tehnic a fost dat din curtea SC Ţiriac Auto Constanţa, distanţa de 130 km fiind parcursă pe traseul Constanţa - Techirghiol - Negru Vodă - intrare Mangalia şi retur. Dacă în prima zi “evadaţii” nu au avut prea mult succes, în a doua zi a întrecerii favoriţii s-au desprins de pluton încă din prima parte a traseului. Cursa a fost una spectaculoasă, lupta între echipele care îşi susţineau liderul la începutul traseului transformîndu-se pe parcurs într-una individuală, cu multe răsturnări de situaţie. Pe ultimii 30 km trei ciclişti s-au detaşat decisiv, însă după accidentarea lui Răzvan Jugănaru (Dinamo-Secrom 1 Bucureşti) duelul final s-a dat între Balint Szeghalmi (Tuşnad Cycling Team) şi Pavel Shumanov (Hemus 1896 Troyan - Bulgaria). Szeghalmi a fost, în cele din urmă, cîştigător, dar organizatorii au fost nevoiţi să consulte foto-finiş-ul pentru a stabili învingătorul. Pe poziţia a treia s-a clasat Sergei Vetcov (CS Delma 2003 Medgidia). „A fost greu, dar m-a avantajat faptul că etapa a fost una mult mai lungă. Am simţit că sînt mai puternic decît Shumanov, iar în ultimii kilometri m-am ţinut foarte aproape de el şi am aşteptat momentul potrivit pentru a ataca”, a spus Szeghalmi, care a cîştigat în 2007 şi Campionatul Naţional al Ungariei. În urma etapei de vineri, tricoul galben a fost preluat de Pavel Shumanov (cîştigătorul contratimpului de joi), urmat în clasamentul general de Balint Szeghalmi şi de cîştigătorul primei etape, Svetoslav Chanliev (Hemus 1896 Troyan). În etapa de vineri, la juniori s-au impus Eduard Grosu (Torpedo Zărneşti), Zoltan Sipos (Mazicon Bucureşti) şi Lucian Voinea (CS Bilal 2000 Constanţa). În clasamentul general la juniori conduce Sipos, urmat de Grosu şi Stancu. Cîştigătorii întrecerii vor fi desemnaţi după următoarele două etape, programate sîmbătă şi duminică. După ultima etapă, duminică, de la ora 13.00, în faţa Sălii Sporturilor va avea loc festivitatea de premiere. Turul Ciclist al Dobrogei este organizat sub patronajul Consiliului Judeţean Constanţa, al Direcţiei pentru Sport a Judeţului, Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon, SC Ţiriac Auto Constanţa, CS Bilal 2000 Constanţa şi CS Delma 2003 Medgidia.