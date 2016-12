Bună dispoziţie la Regata Universităţilor din Constanţa

Baza sportivă a Universităţii Maritime Constanţa, situată pe malul lacului Siutghiol, a găzduit, ieri, a şaptea ediţie a întrecerii Regata Universităţilor din Constanţa, o competiţie tradiţională la care studenţii se luptă pentru victorii în două probe diferite, yachting şi canoe. Primele au intrat în cursă velierele, care au oferit o cursă palpitantă, garnisită şi cu un moment delicat, unul dintre membrii unui echipaj ajungând în apă, dar evenimentul nu a făcut decât să mărească doza de bună dispoziţie. La final, victoria a revenit ambarcaţiunii Swordfish, urmată de Windrunners şi Tractări Canor SRL.

Au intrat apoi în scenă cele patru echipaje din întrecerea de canoe, în formula 10+1, care au reamintit, păstrând proporţiile, de celebra cursă desfăşurată de peste un secol pe râul Tamisa din Londra, între echipajele de la Oxford şi Cambridge. La capătul unui întreceri palpitante s-a impus echipajul Roşu, urmat de Galben şi Alb, o menţiune specială primind Albastru, care a încheiat cursa tractat de un velier, după ce ambarcaţiunea a început să ia apă.

„Ne-am antrenat foarte bine, am ţinut ritmul pe tot parcursul cursei, iar rezultatul a fost pe măsură, pentru că ne-am dorit mult primul loc”, a spus Petre Cernea, unul dintre membrii echipajului cîştigător. Distracţia a continuat cu specificul joc marinăresc trasul parâmei. Ceremonia de premiere a fost oficiată de Cornel Panait, prorectorul UMC, iar câştigătorii au fost recompensaţi cu diplome, cupe şi premii în bani. „Această întrecere a devenit deja o tradiţie şi am făcut-o pentru că am considerat că o instituţie de marină trebuie să aibă o astfel de competiţie unde tinerii să-şi verifice capacităţile şi pregătirea. Toţi cei prezenţi, organizatorii, participanţii şi spectatorii, au participat nu doar fizic, ci şi cu sufletul. Această iniţiativă trebuie să continue, deşi, din păcate, nu toată lumea a fost alături de noi. Cei de la Academia Navală nu au venit, spunând că nu au avut timp să se pregătească, deşi întrecerea s-a desfăşurat ca în fiecare an, pe 1 iulie. Probabil a contat şi eşecul din ultimele două ediţii, dar nu mi se pare corect, pentru că în sport este important să participi”, a spus Cornel Panait.