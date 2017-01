Bunătăţi, la “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean”

Printre bunătăţile de la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, unde are loc “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean”, se numără şi dulciurile, capitol în care se înscrie, la loc de cinste, magiunul de Topoloveni, singurul produs din România care are protecţie naţională. Reprezentantul firmei care produce magiunul, Diana Stanciulov, spune că produsul, renumit pe piaţă, a avut un adevărat succes în rândul cumpărătorilor, în condiţiile în care este recomandat ca fiind natural 100%, fără adaos de zahăr. Diana Stanciulov spune că reţeta magiunului datează din 1914, iar produsul este preparat în cazan de inox, cu pereţi dubli, prin care circulă abur fierbinte. Diana Stanciulov precizează că produsul poate fi consumat şi de bebeluşi de peste şase luni, dar şi de persoane cu diabet (cu acordul medicului) şi de persoane aflate în cură de slăbire. Istoria acestuia începe în jurul anului 1900, când a fost înfiinţată, în localitatea argeşeană Topoloveni, o fabrică de magiun. În 1914, fabrica apare în înscrisuri oficiale sub denumirea de „Cooperativa din Topoloveni”, unde se producea magiun din prune şi din alte fructe. Povestea de succes a magiunului de Topoloveni începe abia în 2001, când fabrica a fost preluată de SC Sonimpex Serv Com SRL, al cărei unic acţionar este Bibiana Stanciulov, ajutată de fiica sa, Diana. Un an mai târziu, a fost lansat produsul Magiun natural de prune - Produs tradiţional. În prezent, magiunul natural de prune Topoloveni este singurul produs românesc care a obţinut protecţie europeană a denumirii şi care a fost înscris în baza de date a Comisiei Europene pentru obţinerea indicaţiei de origine protejată. Mai mult, calitatea acestuia a fost recunoscută, la nivel internaţional, în mai 2010, când produsul a primit premiul Superior Taste, din partea Institutului Internaţional de Gust şi Calitate (International Taste & Quality Institute - iTQi) de la Bruxelles, firma producătoare devenind furnizorul Casei Regale a României. Diana Stanciulov mai spune că la această ediţie a târgului de la Constanţa a venit şi cu un produs nou: zacuscă de vinete, după o reţetă tradiţională. Programul de vizitare a “Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean” este zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Constănţenii pot ajunge la Pavilionul Expoziţional cu mijloacele de transport în comun 40 şi 102 - RATC, care au, în această perioadă, capătul de linie la campusul Universităţii “Ovidius”, precum şi cu microbuzul 301 - GMS şi microbuzul 312.