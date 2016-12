Bundestagul cere sistarea fondurilor UE pentru România

Parlamentul german a aprobat, joi, în unanimitate, o rezoluţie în care deplînge ritmul reformelor din justiţie şi stadiul combaterii corupţiei, cerînd sistarea alocării fondurilor europene. Potrivit agenţiei DPA, citate de Deutsche Welle România, motivul este reprezentat de deficienţele justiţiei româneşti şi stadiul combaterii corupţiei. Membrii Bundestagului cer UE să sisteze alocarea fondurilor europene. Rezoluţia adoptată de Bundestag are la bază un material realizat de Comisia pentru Drepturile Omului, care constată “cu îngrijorare problemele care încă rămîn în ceea ce priveşte statul de drept”. Materialul, datat 22 aprilie şi intitulat “Germania, nemulţumită de statul de drept român, vrea să îngheţe fondurile europene pentru România”, conţine la primul capitol - “Recomandare” - un paragraf referitor la România şi Bulgaria: “Odată cu integrarea europeană a Bulgariei şi a României în ianuarie 2007 au fost introduse mecanisme de cooperare şi verificare pentru ca, cu sprijinul UE, să se rezolve diferitele probleme în domeniul reformei justiţiei, ca şi în combaterea corupţiei şi a crimei organizate. Principiile statului de drept au fost o condiţie pentru integrarea celor două ţări. Bundestagul ia la cunoştinţă cu îngrijorare problemele care încă rămîn în ceea ce priveşte statul de drept. El (Bundestagul, n.red.) invită UE la sancţiuni sub forma opririi fondurilor în cazul României, aşa cum s-a întîmplat deja în cazul Bulgariei”.

Oficialii şi politicienii reacţionează

Vicepreşedintele PSD, ministru pentru relaţia cu Parlamentul, Victor Ponta, a declarat, vineri, că rezoluţia Bundestagului privind sistarea fondurilor europene pentru ţara noastră este “incorectă”, fiind elaborată pentru electoratul german, înainte de alegerile pentru Parlamentul European (PE). El a arătat că, personal, ştie mai bine decît parlamentarii germani că Justiţia din România merge prost şi că are mari probleme, dar a subliniat că acest lucru nu are nicio legătură cu ajutorul financiar. Ministrul a afirmat că, dacă tai fondurile UE, situaţia din justiţie nu se va îmbunătăţi: “E ca şi cum merge prost motorul şi, în loc să-l repari, tai cauciucurile”. Ponta a adăugat că ţine de obligaţia reprezentanţilor României la nivel european, începînd cu ministrul Justiţiei, ministrul de Externe şi europarlamentarii români, să ia o atitudine fermă referitor la rezoluţia Bundestagului. Europarlamentarul Adrian Severin s-a întrebat “de ce nu se preocupă Bundestagul şi de alte ţări?”, în condiţiile în care şi alte state au astfel de probleme. În opinia sa, “este posibil ca această decizie să aibă loc în contextul campaniei electorale din Germania”. El a arătat că o comisie a Parlamentului german nu poate să sancţioneze România. Problema poate fi ridicată la nivelul UE prin intermediul Consiliului European. Liderul PD-L, Valeriu Stoica, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la rezoluţia Parlamentului german şi a subliniat importanţa adoptării Codurilor, criticînd totodată ideea reducerii veniturilor magistraţilor. Europarlamentarul PNL Renate Weber a interpretat rezoluţia Budenstagului în cheia intrării în campanie electorală, motiv pentru care “s-a găsit un ţap ispăşitor” pentru problemele pe care autorităţile germane le au de rezolvat din cauza crizei. Purtătorul de cuvînt al PNL, Varujan Vosganian, a apreciat că retragerea susţinerii financiare a României de către UE, propusă de Bundestag, reprezintă o încercare de a agrava situaţia, pe care liberalii o resping categoric. Întrebat dacă România nu se află în relaţii bune cu Germania, liderul PNL a menţionat că, din cauza politicii externe promovate de şeful statului, “România nu este prietenă cu mai nimeni”: “România are mari probleme, este practic izolată şi în principal din cauza politicii extrem de ambigue a preşedintelui Traian Băsescu. Preşedintele a anunţat crearea unei axe Washington-Londra-Bucureşti, cred totuşi că nu a anunţat şi Londra, şi Washingtonul de această intenţie, pentru că investiţiile americane în România au fost foarte reduse şi susţinerea din zona anglo-saxonă şi americană a fost foarte palidă pentru România. În acelaşi timp, a reuşit să ne izoleze şi faţă de Rusia, iar eu, ca ministru al Economiei şi Finanţelor, m-am lovit de răceala Federaţiei Ruse în baza declaraţiilor făcute de Administraţia prezidenţială”. Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), Vasile Puşcaş, a declarat, vineri după-amiază, că România a ajuns o temă de campanie electorală în Europa: “Semnalul de la Berlin sper să fie doar un element de campanie şi noi sîntem hotărîţi să continuăm progresele pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative, dar şi a reformelor în domeniul justiţiei”.