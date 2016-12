Bunicul acuzat de viol susţine că e nevinovat

Bărbatul în vîrstă de 66 ani, din comuna constănţeană Chirnogeni, acuzat că şi-a violat nepoata în vîrstă de 15 ani, a fost audiat, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa ca urmare a recursului formulat de acesta împotriva măsurii arestării preventive luată împotriva sa de magistraţii Judecătoriei Mangalia. „Nu sînt vinovat, cred că totul este răzbunarea nepoatei mele pentru că am bătut-o de mai multe ori. Fata obişnuia să fugă de acasă, seara, pe geam şi se întorcea pe la 4 dimineaţa. A refuzat chiar să mai meargă la şcoală şi toată ziua stătea în oglindă şi se machia. Nu e adevărat că am violat-o pe cîmp sau în casa în construcţie a fiului meu!”, a declarat Vasile Corbu, bărbatul acuzat de viol. El a adăugat că, înainte de Revelion, adolescenta a plecat de acasă şi, timp de cîteva săptămîni, nu a dat niciun semn de viaţă: „Un băiat pe care îl ştiam că e paznic la vie ne-a spus că fata este în satul Siliştea, la nişte prietene. S-a întors chiar de Anul Nou, dar tot prin sat a umblat, nu a stat deloc cu noi!”. Vasile Corbu a recunoscut în faţa judecătorilor că, săptămîna trecută, mai exact pe 23 mai, şi-a bătut nepoata cu o furcă pentru că, susţine el, fata ar fi vrut iar să fugă de acasă. „Ştiam că este însărcinată, am aflat pe 21 mai, cînd au venit două profesoare la locuinţa noastră ca să o ia pe fată la şcoală, dar ea a refuzat. Avea mai mulţi prieteni, nu numai unul şi cred că s-a culcat cu aceştia de a rămas gravidă. Eu oricum sînt bolnav şi nu mai pot întreţine relaţii sexuale!”, a spus Corbu. Avocatul pensionarului a pledat pentru lăsarea bărbatului în libertate, cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu, susţinînd că acuzaţiile nepoatei sînt neîntemeiate, în condiţiile în care adolescenta „nu îşi aduce aminte ce anotimp era prima oară cînd spune că bunicul a violat-o pe cîmp, dar ştie perfect că actul sexual a durat zece minute”. Procurorul de şedinţă a vorbit despre gravitatea faptei comisă de Vasile Corbu, confirmată doar de rude, care zic că bărbatul ar fi avut mereu o atitudine violentă faţă de copilă, dar şi despre traumele pe care fata le-ar fi suferit în urma abuzurilor sexuale. Reamintim că întreaga poveste a ieşit la iveală în urmă cu cîteva zile, cînd bunica fetei a aflat că nepoata ei este însărcinată în patru luni. Luată la întrebări, adolescenta, în vîrstă de 15 ani, elevă în clasa a opta la şcoala din Chirnogeni a povestit că bunicul ei ar fi forţat-o în repetate rînduri să întreţină raporturi sexuale cu el, ameninţînd-o de fiecare dată că o omoară în bătaie dacă vorbeşte cu cineva despre abuzurile sexuale la care este supusă. Pe 24 mai dimineaţă, femeia a mers împreună cu adolescenta la postul de poliţie din Chirnogeni pentru a depune o plîngere împotriva soţului ei. Ea le-a mărturisit oamenilor legii că bănuia de ceva timp că ceva e în neregulă, însă nu a îndrăznit niciodată să spună nimic de teama bărbatului său, care a avut de multe ori un comportament extrem de violent atît faţă de ea cît şi faţă de nepoată. Anchetatorii spun că minora locuieşte cu bunicii din partea mamei de cînd era mică, după ce tatăl i-a murit, iar femeia care i-a dat naştere s-a recăsătorit în judeţul Bacău. Magistraţii Judecătoriei Mangalia au emis, luni, mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele lui Vasile Corbu pentru comiterea infracţiunilor de incest şi viol. Cei ai Tribunalului Constanţa au respins recursul formulat de acesta.