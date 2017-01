Bunurile Petromin, la vânzare

În încercarea disperată de a recupera măcar o parte din datoriile pe care compania Petromin SA le are la bugetul statului, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa scoate din nou la vânzare o parte din bunurile acesteia. La licitaţia din 20 decembrie care va avea loc la sediul Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Constanţa, de pe bulevardul Mamaia, sunt scoase la vânzare patru spaţii comerciale, situate pe strada Pescarilor, la blocul FZ 10, compuse din locaţiile 1NE, 2SE, 3SV şi 4 NV, în suprafaţă utilă totală de 208,12 metri pătraţi şi suprafaţă construită totală de 235,18 metri pătraţi. Preţul de pornire al licitaţiei este pentru locaţia 1 NE de 156.500 lei, pentru 2SE de 151.900 lei, pentru 3SV - 129.300 lei, în timp ce pentru spaţiul comercial 4 NV preţul de evaluare este de 128.400 lei. Preţurile de evaluare nu includ taxa pe valoarea adăugată. Bunurile, în parte, sunt grevate de sarcini, având ipoteci instituite de către AFP Constanţa. Potrivit reprezentanţilor Fiscului, rapoartele de evaluare a bunurilor pot fi consultate zilnic la sediul AFP, camera 31, între orele 9.00 şi 12.00. Compania specializată în transportul maritim şi de coastă a încheiat primul semestru din acest an cu pierderi de 851.027 lei, de 3,8 ori mai mari faţă de cele din aceeaşi perioadă a anului trecut, care s-au cifrat la 222.303 lei. Petromin este controlată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu o deţinere de 70%, în timp ce SIF Transilvania are o participaţie de 23,83%.