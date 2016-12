Bunurile provenite din infracţiuni vor putea fi confiscate mai uşor

Comisia pentru libertăţi civile (LIBE) a adoptat, în decembrie, noile reguli prin care autorităţile naţionale vor putea urmări, pune sub sechestru, gestiona şi confisca mai uşor bunurile infractorilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Raportul, redactat de europarlamentarul Monica Macovei după negocierile cu Consiliul din cadrul trialogului în legătură cu Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni, a fost adoptat pe 17 decembrie 2013, cu 44 de voturi „pentru“. „Mai puţin de 1% din veniturile provenite din infracţiuni, cum ar fi traficul de droguri, contrafacerea, traficul de fiinţe umane şi contrabanda cu arme, sunt puse sub sechestru şi confiscate. Cea mai mare parte din aceşti "bani murdari" este spălată şi canalizată în economia licită. Noua Directivă va permite autorităţilor naţionale să identifice rapid şi să urmărească bunurile provenite din infracţiuni, în scopul de a le pune sub sechestru şi confisca în mod unitar în UE”, a declarat Monica Macovei. Conform noii Directive, confiscarea extinsă se va aplica în cazul mai multor infracţiuni decât înainte: (i) corupţia activă şi pasivă în sectorul public şi privat, precum şi corupţia oficialilor din UE şi din statele membre, (ii) participarea la o reţea de crimă organizată, (iii) pornografia infantilă, (iv) criminalitatea informatică şi (v) orice infracţiune pentru care legea prevede închisoarea de minimum 4 ani. Lista cazurilor de confiscare extinsă poate fi completată de Comisia Europeană. Confiscarea de la terţi este posibilă atunci când bunurile sunt transferate gratuit sau sub preţul de piaţă sau când cel care dobândeşte bunul ştia sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului sau achiziţiei a fost de a evita confiscarea. O altă situaţie nouă de confiscare este cea în care persoana cercetată sau acuzată a fugit din ţară sau suferă de o boală gravă, chiar dacă nu e condamnată. Mai mult, Monica Macovei a introdus dreptul victimelor infracţiunilor de a solicita despăgubiri din banii sau bunurile confiscate. Directiva votată în decembrie 2013 va fi supusă votului în plenul Parlamentului în februarie 2014. După aprobarea de către Parlament şi Consiliu, statele membre au la dispoziţie 30 de luni pentru a transpune Directiva în legislaţiile naţionale.