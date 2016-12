Burkina Faso caută răpitorii unui român în Mali și Niger

10:36:22 / 07 Aprilie 2015

Celulă de criză la MAE?

Ce tot se implică arât MAE român? Omul e plecat din România de 15 ani, trăieşte în Anglia şi e cetățean francez! Ce treabă mai are el cu România? Nu are paşaport românesc, nu are buletin românesc, a rămas cetățean român doar pentru că era prea complicat să renunțe la cetățenia română! Banii pe care îi câştigă în Africa îi cheltuie în Anglia, acolo îşi plăteşte taxele, nu cotizează cu niciun leu pentru România. Atunci pentru ce se implică MAN?