Burleanu: Piţurcă mi-a spus nu pleacă de la naţională

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, astăzi, că selecţionerul Victor Piţurcă i-a transmis că nu va părăsi echipa naţională fără a-i preciza până când, în ciuda informaţiilor din presa arabă, potrivit cărora tehnicianul ar fi semnat un contract pentru a antrena formaţia Al-Ittihad. "Cunoaşteţi care este poziţia mea, care este poziţia domnului Victor Piţurcă. Am avut o discuţie cu el, mi-a transmis şi v-a transmis în toată această perioadă că nu pleacă, astfel încât toate aceste informaţii le-aş cataloga drept zvonuri ce nu se vor concretiza. Vorbim de perioada aceasta. Mi-a spus că nu pleacă, dar nu a precizat până când", a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă. El a adăugat că echipa naţională are nevoie de linişte înaintea meciurilor cu Ungaria, din 11 octombrie, pe Arena Naţională, şi cu Finlanda, din 14 octombrie, de la Helsinki, din preliminariile Euro-2016. "În momentul de faţă nu ar trebui să cădem pradă acestor zvonuri. De ce? Fiindcă în momentul de faţă trebuie să păstrăm cu toţii această unitate şi această atmosferă în jurul echipei naţionale, atmosferă pentru care ne-am bătut să fie astfel înaintea meciului cu Grecia şi aţi văzut cât de bine ne-a fost, o victorie foarte importantă, care ne deschide în momentul de faţă, o fereastră imensă în ceea ce priveşte această campanie de calificare pentru Euro-2016. Ne dorim să păstrăm unitatea în jurul echipei naţionale, o atmosferă foarte liniştită pentru a putea pregăti meciul la cel mai înalt nivel", a spus şeful FRF. Întrebat de ce a spus selecţionerul că nu este dorit sută la sută de FRF, Burleanu a răspuns: "Eu nu am capacitatea de a intra în mintea domnului Victor Piţurcă şi să îmi imaginez de ce a spus că nu este dorit." Totuşi, în cazul în care Piţurcă va da curs ofertei venite din Arabia Saudită, FRF are soluţii de rezervă pentru înlocuirea tehnicianului. "FRF, în cazul în care rămâne descoperită, în cazul în care Victor Piţurcă pleacă, are o variantă de rezervă, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung", a menţionat Burleanu. Totodată, preşedintele FRF a afirmat că nu fost modificat contractul selecţioenrului, pentru a îndrepta eroarea ce priveşte durata actului, 30 noiembrie 2015, în loc de 30 noiembrie 2016.