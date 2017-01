Bursa a încheiat cel mai negru an din istoria sa

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a încheiat, ieri, unul dintre cei mai negri ani din istoria modernă. 2008 a adus bursei o lichiditate redusă şi scăderi semnificative la nivelul indicilor. Afectaţi de deprecierile masive au fost investitorii, dar şi ceilalţi actori ai pieţei de capital. Casele de brokeraj care aveau în portofoliu investitori străini au suferit corecţii la nivelul rulajelor şi al comisioanelor. 2008 a fost primul an în care nerezidenţii au vîndut mai mult decît au cumpărat, pe fondul accentuării crizei internaţionale. Ultima lună din acest an a adus noi recorduri negative Bursei, fiind şi luna cu cele mai puţine tranzacţii zilnice, iar capitalizarea BVB s-a situat chiar şi sub pragul de 11 miliarde de euro, valoare similară cu cea din ianuarie 2005. Marţi, ultima zi de tranzacţionare în 2008 la BVB a adus închidere pe creştere, însă, per ansamblu, pierderile înregistrate de indicele compozit, BET-C, în acest an, se ridică la 70,33%, 2008 fiind anul cu cele mai mari pierderi din istoria BVB. Indicele BET, care include cele mai lichide zece companii listate, a crescut în şedinţa de marţi cu 1,83%, la 2.901 puncte. La finele anului trecut, BET se situa la 9.825 de puncte, astfel că pierderea consemnată în acest an se ridică la 70,47%. Valoarea tranzacţiilor realizate, marţi, la BVB, se ridică la 12,16 milioane de lei (3,09 milioane de euro), din care transferurile cu obligaţiuni au totalizat 4,14 milioane de lei. Cele mai lichide au fost titlurile Petrom şi BRD, cu rulaje de 1,29 milioane de lei şi respectiv 1,22 milioane lei.