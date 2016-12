Bursa candidaţilor la prezidenţiale

2014 este un an greu din punct de vedere politic, un an care va rămâne întipărit în memoria colectivă a generaţiilor care-l (pe)trec şi al căror viitor se decide în acest prezent. Generaţiile de români cu drept de vot îşi vor alege, în acest an, preşedintele, sperăm unul care să nu ne mai fure 7,4 milioane de voturi. Unele nume vehiculate ca înscriindu-se în cursa pentru scaunul prezidenţial sunt, deocamdată, la nivel de zvon, singura formaţiune politică, dacă-i putem spune aşa, care a ieşit la rampă cu un prezidenţiabil fiind PMP, care l-a aruncat pe piaţă pe Cristian Diaconescu. Pentru că s-au spus tot soiul de lucruri despre acest candidat al PMP-ului, majoritatea justificate (fostul candidat la şefia PSD a sărit ca ars din stânga în... dreapta), preşedintele PMP, Elena Udrea, sare şi ea să-şi apere investiţia în viitor: „Cristian Diaconescu ne-a asigurat că, în ciuda a ce s-a spus în ultimele zile în presă, nu este candidatul-iepure al nimănui, este un candidat care se luptă cu toată convingerea şi cu toate resursele pe care le are, morale, psihice, cu candidatul stângii“. Bun, dacă dinspre partea PMP-ului ne-am lămurit, haideţi să vedem ce se întâmplă în tabăra adversă. Aici, posibilităţi ar fi multe. Cele mai intens vehiculate nume sunt cele ale lui Victor Ponta, care stă foarte bine în sondaje, şi Sorin Oprescu, la fel de bine cotat. Dacă îl adăugăm, de dragul discuţiei, şi pe Tăriceanu, al cărui drum este încă nedefinit, se cheamă că avem trei posibilităţi solide şi... votabile. Ar mai fi una... de luat în considerare doar pentru că a ieşit, public, şi s-a anunţat a fi... candidat serios al PSD la Preşedinţie. Este vorba despre Mircea Geoană, care s-a autoproclamat candidat, nesusţinut însă de niciuna dintre vocile grele ale partidului.

Deşi toată lumea a încercat să smulgă de la Ponta o declaraţie fermă pe tema candidaturii, acesta nu s-a dat bătut şi a anunţat că abia după Congresul din septembrie vor apărea în atenţia publică informaţii concrete. Între timp, preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, iese la bătaie cu declaraţii şi spune ironic, pentru a stăvili noianul de întrebări şi supoziţii, că „PSD va anunţa candidatul pe care îl susţine într-un timp rezonabil. Atunci când o să facem anunţul, o să afle toată lumea. Până atunci, chiar ne este foarte greu să răspundem în fiecare zi la această întrebare: de ce nu anunţă Ponta? Nu anunţă acum pentru că anunţă atunci când va anunţa”. Întrebat dacă Ponta câştiga în toate variantele posibile de sondaje făcute de-a lungul acestui an, Dragnea a răspuns: „Câştigă”. Întrebat despre acest potenţial duo de candidaţi serioşi, Ponta şi Oprescu, primarul Radu Mazăre a declarat: „Eu îi susţin pe amândoi. Sunt prieten şi cu unul, şi cu celălalt. Au caractere diferite, fiecare are calităţi, altele decât le are celălalt, sunt OK amândoi. Decizia privind desemnarea se va lua la buna înţelegere, nu prin vot. Se vor face analize, căci interesul este să intre în cursă cel care este cel mai bine poziţionat şi cel care îşi doreşte cel mai mult să devină premier. Ştiu că premierul îşi doreşte în continuare să rămână premier. A spus public asta şi inclusiv în discuţiile pe care le-am avut. Şi probabil că este la vârsta la care simte că are mult mai multă energie de depus în aşa ceva. Funcţia de preşedinte necesită un cu totul alt comportament decât cea de premier. Nu este executivă. Băsescu a dat-o spre executiv, dar ea presupune că este un om acolo care să ne liniştească pe toţi, să meargă toate lucrurile bine, aşa cum merg în Mamaia acum. Aşa că ambele variante sunt foarte bune”.

Revenind la tabăra „dreptei unite” PDL-PNL şi aproape fuzionate (sintagma nu poate fi scrisă fără un zâmbet în colţul gurii, dat fiind felul în care s-a unit aceasta, trecând mârşav peste 7,4 milioane de voturi româneşti), aici lucrurile sunt destul de clare. Deşi fără nicio declaraţie publică directă, cel mai bine cotat este neamţul Klaus Iohannis, actual preşedinte interimar al PNL, după ce l-a scos pe Crin Antonescu din orice... cursă. Deşi până acum a tăcut mâlc, neamţul a declarat ieri, destul de sugestiv, că are un proiect politic pentru zece ani, în care este deplin angajat şi care conţine două paliere: realizarea unui partid puternic de centru-dreapta şi susţinerea unei guvernări în care să poată fi implementate, pe termen lung, în principal măsuri economice de dreapta, au relatat surse din cadrul PNL. Conform acestora, Iohannis a menţionat că obţinerea Preşedinţiei României este doar o etapă în proiectul său, afirmând că obiectivul principal ţine de promovarea unei guvernări PNL-PDL.

De dragul discuţiei, ca să încheiem tot cu un zâmbet, nu-l putem trece cu vederea pe Dan Diaconescu, pepededistul-şef, care, probabil, va promite românilor, în campanie, mult... OTV.