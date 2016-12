Bursa chineză se prăbușește

01:33:58 / 09 Iulie 2015

Zvonuri

Da, Bursa din Shanghai a scazut cu o treime in cam trei saptamini. Este cel mai jos punct? Citiva experti spun ca nu. Oricum, o situatie similara s-a intimplat in 2007. Acum, bursa a scazut la nivelul de acum un an. Oricum, ca in tot ce fac, chinezii sint maimute sau papagali: imita ce vad si ce aud. Spunea cineva ca au cercetare mai mult decit USA. Poate, ca bani cheltuiti, dar ca rezultate sint poate la nivelul Romaniei din zilele bune (o sa ma credeti cind spun in anii lui Ceausescu?) Dar sa revenim la bursa. Azi Bursa din New York (NYSE) a fost inchisa pentru mai mult de trei ore si jumatate. Se intreaba lumea daca a fost a atac cibernetic.... Hai pa, ca prea ne-am intins la vorba!