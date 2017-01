Bursă de 70.000 de dolari pentru mircistul Costin Dobrin

22:42:46 / 08 Mai 2016

scoala

Felicitari!! in ziua de astazi tinerii au alte preocupari,scoala este pe locul doi-trei, asta in cel mai bun caz.Baiatul meu este clasa a 7a si il vad preocupat de scola,deocamdata.Petrece mult timp la calculator invatand.In ultima perioada foloseste foarte mult un dex online http://dexonline.net/ si invata zilnic cuvinte noi.Pe mine ma bucura foarte mul ca foloseste calculatorul in acest scop si nu ca sa se joace.sper sa devina olimpic la limba romana daca tot ii place atat de mult