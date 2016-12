Bursa „likes” Mickey Mouse; Investitorii „dislike” Facebook

IN APPLE WE TRUST Compania americană Walt Disney a adus acţionarilor un profit cu 30% mai mare, în primele zece luni ale anului, evoluţia excelentă pe burse datorându-se, în mare măsură, achiziţiei recente a studiourilor Lucasfilm Ltd, responsabile, între altele, pentru legendara serie „Războiul Stelelor”. Şi cei şase „Avengers”, Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Hawkeye şi Black Widow, au ridicat valoarea de piaţă a companiei, blockbusterul verii având încasări record la boxoffice. Alte branduri americane care au avut un an foarte bun sunt Apple şi lanţul de magazine Wal-Mart, cel mai mare angajator la nivel mondial, al cărui profit a crescut cu circa 25%, pe fondul consumului consistent dinaintea sărbătorilor de iarnă. „Nu putem vorbi despre câştigul adus investitorilor de acţiunile firmelor americane fără a aminti de Apple. Acţiunile sale au atins un maxim istoric, în septembrie, după care au intrat pe o pantă descendentă, din cauza mai multor factori: competiţia tot mai strânsă, rezultatele financiare în creştere, dar sub aşteptări şi nemulţumirea unor investitori faţă de produsele lansate în toamnă. Cu toate acestea, acţiunile Apple (care pot fi tranzacţionate şi din România) au adus un profit de 45%”, spune directorul general al Noble Securities, Victor Safta.

FACEBOOK, „UNLIKE” DE LA INVESTITORI La polul opus, acţiunile Facebook au scăzut cu circa 49%, de la listarea din mai până la finele lui octombrie. Totuşi, comparativ cu primele 60 zile după listarea cu cântec, volatilitatea titlurilor reţelei de socializare a scăzut. „Investitorii au încredere în perspectivele companiei, dar nu ştiu câtă să aibă. Cel mai probabil însă, fiind o firmă extrem de inovatoare, Facebook mai are multe de spus”, explică Safta. Şi acţiunile gigantului Hewlett-Packard (HP) s-au depreciat cu aproape 48%, în primele zece luni, compania desfăşurând ample programe de restructurare, pe fondul scăderii cererii de imprimante, calculatoare şi echipamente pentru centrele de date. Criza a redus şi apetitul oamenilor pentru fast-food, acţiunile lanţului de restaurante McDonald’s scăzând cu 14%, în acelaşi interval. Acţiunile Google au avut o evoluţie interesantă - după maximul istoric atins la începutul lui octombrie, titlurile au scăzut brusc, reducând avansul anual la doar 4%. De ce? Google a publicat rezultate financiare sub aşteptări, mult mai devreme decât prevăd regulile nescrise din SUA. „O evoluţie interesantă în viitor ar putea avea titlurile Microsoft. Compania se reinventează acum, un pas important făcut recent fiind intrarea în piaţa tabletelor şi lansarea noului sistem de operare Windows 8”, conchide Safta.