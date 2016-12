Casa de Cultură din Constanţa a găzduit, ieri, „Bursa locurilor de muncă pentru deţinuţi”, la care au fost aduse din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă, 20 de persoane condamnate la ani grei de închisoare şi care se apropie de termenul de eliberare condiţionată. Scopul acţiunii desfăşurată sub deviza „E de bine pentru tine!” a fost acela de a încerca reintegrarea deţinuţilor în societate şi găsirea unui loc de muncă după ce părăsesc puşcăria. Evenimentul a fost organizat de Direcţia de Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, fiind realizat sub egida Proiectului „Continuarea dezvoltării sistemului de probaţiune din România“, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul PHARE 2006. Organizatorii evenimentului au fost Bernard Brunhes International şi Asociaţia Alternative Sociale. Opt agenţi economici au răspuns invitaţiei organizatorilor, care au oferit 74 de locuri de muncă, dintre care 14 pentru muncitori calificaţi şi 60 pentru cei necalificaţi. Astfel, au fost oferite 56 de posturi în construcţii, 10 în pomicultură, trei în alimentaţie publică, un post de designer PVC, unul de economist şi unul de conducător auto.

Pro şi contra şanselor de angajare după eliberare

Nu toţi deţinuţii s-au arătat încrezători în această şansă care li se oferă, din cauza cazierului care le va crea multe probleme la angajare. Vasile Dudău, de 47 ani, închis anul trecut pentru furt, trebuie să se elibereze condiţionat în luna mai 2010. „Înainte de a fi închis, am lucrat ca primitor/distribuitor de produse fluide, respectiv petrol. Dacă nu îmi găsesc de lucru aici în ţară, în acest domeniu, voi pleca afară la furat. Nu am încredere în acţiunea de astăzi, nu cred că mă va ajuta să-mi găsesc un loc de muncă. Asta este o modalitate de promovare pentru ei, nu pentru noi“, a declarat Vasile Dudău. Nu aceeaşi părere o are Eugen Dimcea, de 33 de ani, din Cuza Vodă - Călăraşi. El se află în penitenciar, din anul 2007, după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru comiterea infracţiunii de furt şi s-a arătat optimist cu privire la găsirea unui loc de muncă. „Mai am 40 de zile pînă la eliberare, astfel că aş fi mai liniştit dacă aş şti că mă aşteaptă un loc de muncă atunci cînd voi fi liber. Am diplomă de legumicultor, dar am lucrat şi în construcţii, sper să îmi găsesc ceva de lucru”, a declarat Dimcea. Un alt deţinut încrezător în şansele lui de angajare este Iulian Mirică Drezaliu, un tînăr de 23 de ani, închis pentru proxenetism. „Înainte de a intra la închisoare, am fost mediator şcolar şi ajutam copiii de etnie rromă să se integreze în societate şi să meargă la şcoală. Acum două luni m-au căutat de la Inspectoratul Şcolar ca să mă angajeze pentru că e nevoie de oameni ca să facă munca mea, însă cazierul s-ar putea să fie o problemă. Mai ales că acuzaţia de proxenetism este nereală şi este răzbunarea unei foste prietene!”, a afirmat Drezaliu. Deţinutul Costache Zaharia, un gălăţean de 36 de ani, închis pentru omor din 1997, se va „lăsa la vatră” în ianuarie 2010. El a fost încarcerat în vederea executării pedepsei de 18 ani primită pentru uciderea unui om în Iugoslavia, iar după eliberare vrea să se angajeze undeva şi să îşi întemeieze o familie, un cămin. În afară de Sidex Galaţi, bărbatul a mai lucrat şi în construcţii. În detenţie, el a urmat cursuri de calificare, dar ceea ce-l face să fie mai puţin încrezător în şansele sale este existenţa cazierului. „Am fost adus aici pentru o şansă, sper să mi se acorde. Eu am încredere că trebuie să existe ceva şi pentru mine“, a spus Costache Zaharia. Un alt bărbat închis la Poarta Albă este Ilie Nechita, de 27 de ani, condamnat la cinci ani şi opt luni de închisoare pentru comiterea infracţiunii de tîlhărie. El se află în penitenciar din 26 mai 2006 şi urmează să fie eliberat condiţionat în luna decembrie anul acesta. Înainte de a fi închis, el a lucrat ca alpinist utilitar şi barman, dar ne-a mărturisit că şi-ar dori să lucreze ca alpinist utilitar. ar vrea să-şi găsească de lucru ca alpinist utilitar.