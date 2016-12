Bursa neagrã la Bac

Oficial, încă de acum câţiva ani, practica protocolului la bac a fost abolită! Cu toate acestea, ea este departe de a fi o specie pe cale de dispariţie, după cum o dovedesc declaraţiile mai multor părinţi care, din motive lesne de înţeles, au dorit să îşi păstreze anonimatul. Urmează contestaţiile… Desigur că, în funcţie de unităţile de învăţământ, scorurile variază. Noi vă prezentăm o medie a acestor sume, ce sfidează însăşi realitatea pe care ne este dat să o trăim, cu lefurile ei mici şi disponibilizările repetate. ”La una dintre primele şedinţe cu părinţii, am hotărât să nu dăm niciun ban. Copiii noştri învaţă, aşa că, de ce am da bani aiurea? Pe măsură ce a trecut timpul însă, spiritele au început să se mai îmblânzească şi să pună “viitorul copilului” pe primul loc. “Dacă dau toţi, noi nu putem face notă discordantă”, a fost concluzia uneia dintre ultimele şedinţe “închise” pe care am avut-o. Următoarea, a avut loc în prezenţa conducerii şcolii, care ne-a întrebat pe faţă dacă ne-am hotărât în ce priveşte cotizaţia fiecărui copil. Ne hotărâsem, nu? Noi am zis da, şi a rămas să stabilim suma, o mămică din comitet fiind prietenă cu o altă mămică din alt comitet, al altei clase şi care era prietenă cu o profesoară, aceasta din urmă urmând să ne spună cam care sunt sumele… Şi le-am aflat (cu stipulaţia că unii profesori nu vor bani şi atunci trebuie să strângem noi şi să ne organizăm separat pentru a lua bijuterii, televizor sau orice altceva doreşte respectivul cadru didactic): protocolul pentru bac: 350 lei; pentru fiecare examen, cotizaţiile pentru profesori şi preşedinte: 250 lei. Pe lângă aceste sume, s-au mai adunat vreo 200 de lei pentru diverse alte cheltuieli. Acuma, ca să fiu sinceră, dacă li s-ar fi luat profesorilor o apă sau un biscuite, nu mi-ar fi părut rău, dar nu am văzut nimic de acest gen. Probabil că toţi banii s-au dus către conducerea comisiei despre care am auzit că trebuie să primească cel puţin 2.500 de lei, că altminteri e de rău”. Aceasta este declaraţia unuia dintre părinţii care a făcut parte din comitetul de organizare a bacalaureatului. Să mai comentăm?