Bursa românească trece într-o ligă superioară

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) are cel mai mare potenţial de dezvoltare din regiune, a declarat ieri vicepreşedintele BVB, Pompei Lupşan. „În prezent, BVB are o capitalizare de 15,9 miliarde euro, respectiv 8,47% din PIB. Bursele din regiune au o pondere în PIB de circa 20%. Chiar şi Bursa de la Sofia, deşi de dimensiune mai mică, cu o capitalizare de 5,3 miliarde euro, are o pondere în PIB de 12,2%. Din acest punct de vedere, potenţialul nostru de creştere este foarte mare“, a spus Luşan, adăugând că 2013 ar putea fi anul în care piaţa românească de capital ar putea trece de la statutul de piaţă de frontieră la cel de piaţa emergentă. Pasul (echivalent cu promovarea într-o ligă superioară a burselor) ar înseamna că pieţele mari vor aduce în România mai multe resurse. Potrivit spuselor lui Luşan, condiţiile pentru trecerea la noul statut sunt legate de câteva criterii macroeconomice, pe care ţara noastră le îndeplineşte deja, şi de lichiditatea zilnică a unor companii listate la BVB. „Sunt premise favorabile. Se înfiinţează Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-a închis cu succes oferta Transgaz, iar bondurile româneşti au fost incluse într-un important indice al băncii americane JP Morgan“, a conchis Pompei Lupşan.