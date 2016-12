Bursaspor a câştigat Cupa “Stelelor Estului“

Vineri seară, pe stadionul “Farul“ s-a încheiat cea de-a doua ediţie a Cupei “Stelelor Estului“ la fotbal, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1996. Câştigătoarea ediţiei din acest an este Bursaspor, formaţia turcă învingând în marea finală pe Partizan Belgrad, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost reuşit de Enes Unal în min.52, mijlocaşul în vârstă de doar 14 ani reuşind un adevărat golazo, şut sub transversală de la aproximativ 12m lateral stânga, după ce driblase doi jucători. În finala mică s-au întâlnit Academia Hagi şi România U15, “bronzul“ ediţiei fiind adjudecat în cele din urmă de “tricolori“ în urma executării loviturilor de la 11m. La capătul celor 80 de minute regulamentare scorul a fost egal, 2-2. Pentru Academia Hagi a marcat Mihai Oarnă (65 şi 70), în timp ce golurile “tricolorilor“ au fost reuşite de George Puşcaş (40+1) şi Ionuţ Băniţă (79). La loviturile de departajare au transformat Fecketici, Tudoran şi Otei - Academia Hagi, respectiv Puşcaş, Erdei, Băniţă şi Harangus - România U15. Au ratat Borcoi şi Nedelcu (ambii Academia Hagi). Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Mugurel Cornăţeanu): Stoian - Gavrilă, Erdal, Iacob, Otei - Fecketici, Borcoi, Scarlat (54 Nedelcu) - Tudoran, Stoica, Raiciu (41 Oarnă); România U15 (antrenor Lucian Marinof): Fila - Moglan, Tudorie, Radu, Fărâma, Puşcaş, Erdei, Mune, Nedelcearu, Harangus, Băniţă. Au mai jucat: Vîlceanu - Torişte, Mihai, Neniţă, Iovu, Constantinescu. Au arbitrat: Eduard Ioniţă - Gabriel Georgescu, Sorin Păduraru; rezervă: Eduard Ioniţă (toţi din Constanţa).

PREMII SPECIALE. La festivitatea de premiere, organizatorii au acordat premii speciale pentru cei mai buni jucători: Altintaş Batuhan (Bursaspor) - 6 goluri, Răzvan Marin (Academia Hagi) - cel mai bun mijlocaş, Stefan Vasic (Partizan Belgrad) - cel mai bun portar, Mehmet Kalkan (cel mai bun fundaş), Danilo Pantic (Partizan Belgrad) - cel mai bun jucător. Premiile au fost înmânate de Gheorghe Hagi, Zoltan Iasko, Constantin Mareş, Bogdan Argeş Vintilă şi Daniel Rădulescu. „În acest an am încercat să aducem echipe cât mai bune precum Bursaspor, o echipă care reprezintă una dintre cele mai bune Academii de fotbal din Turcia. Noi am arătat şi lucruri bune şi mai puţin bune, dar foarte importantă este experienţa pe care ţi-o oferă un astfel de turneu. S-a văzut că nu am avut meciuri internaţionale la această categorie. Fiecare dintre jucători a văzut însă cât mai are de muncă. Răzvan Marin este un jucător bun, care a crescut de la meci la meci“, a declarat Gheorghe Hagi.