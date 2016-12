Burse de 12.000 euro în Italia pentru liceenii români

Pentru al VII-lea an consecutiv, Intesa Sanpaolo Bank, subsidiară a Grupului Intesa Sanpaolo, continuă programul de burse de studiu în Italia adresate elevilor de liceu din România. La acest proiect, intitulat generic Bursa Intercultura, pot lua parte elevii de la orice liceu din România, care în anul şcolar curent studiază în clasa a IX-a sau a X-a (născuţi între 01.01.1997 - 01.06.1999), ce vor avea astfel posibilitatea de a studia un an şcolar integral (clasa a X-a sau a XI-a), în Italia. Aceasta este prima şi singura condiţie preliminară de aplicare şi eligibilitate în cadrul acestui proiect de responsabilitate socială şi educaţie iniţiat şi susţinut exclusiv de către Intesa Sanpaolo Bank. În valoare de 12.000 euro, Bursa Intercultura acoperă toate cheltuielile necesare, inclusiv transportul şi cazarea, timp de un an în cadrul unei familii italiene, elevii fiind astfel complet integraţi în mediul social şi şcolar din Italia. „La nivel global, colaborarea dintre Grupul Intesa Sanpaolo şi Fundaţia Intercultura pentru proiectul acesta a generat în ultimii ani peste 300 de burse de studiu, dintre care peste 60 au fost alocate doar în 2013. În România, impactul proiectului este din ce în ce mai mare de la an la an şi ne dorim să oferim suportul nostru pentru susţinerea educaţiei şi promovarea cu prioritate a proiectelor dedicate copiilor şi tinerilor şi în viitor”, a declarat Stefano Burani, director general adjunct (CBO) al Intesa Sanpaolo Bank. Detalii complete despre programul de burse Intercultura, formularele de înscriere, testimoniale ale altor liceeni români care au absolvit acest program şi alte informaţii utile sunt disponibile în secţiunea Cariere a web site-ului Intesa Sanpaolo Bank (https://www.intesasanpaolobank.ro/cariere/bursa-intercultura), în orice unitate teritorială Intesa Sanpaolo Bank sau apelând gratuit Serviciul suport clienţi la Tel Verde 0800.800.888. Toţi candidaţii eligibili interesaţi de Bursa Intercultura şi de un an de studiu în Italia trebuie să completeze şi să trimită aplicaţiile până în 20.12.2013. Selecţia pentru Bursa Intercultura se va face în mai multe etape, direct de către Fundaţia Intercultura/AFS din Italia, co-organizatoare a acestui program.