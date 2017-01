Burse lunare pentru elevii merituoşi, oferite de CJC

Copiii din mediul rural constănţean au primit şi în cursul zilei de ieri bursele lunare destinate celor mai buni elevi la învăţatură din clasele V-VIII oferite de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Iniţiativa programului a aparţinut preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, şi are ca scop ridicarea nivelului învăţămîntului din mediul rural, cu atît mai mult cu cît se ştie că posibilităţile celor care locuiesc la ţară sînt limitate, iar bursele reprezintă un ajutor important atît pentru stimularea copiilor la învăţătură cît şi pentru toată familia. Valoarea acestora este de 150, 100 şi 50 de lei pentru premiul al III-lea. Şi de această dată, bursele de merit s-au acordat concomitent în 27 de localităţile din mai multe zone ale judeţului Constanţa, cum sînt: Ciocîrlia de Sus, Ciocîrlia de Jos, Agigea, Cumpăna, Răzoare, Oltina, Mihai Viteazu, Corbu de Sus, Chirnogeni. Copii eminenţi şi-au primit cadourile de la candidaţi PSD pentru Parlamentul României precum: Alexandru Mazăre, Eduard Martin, Cristian Dumitrache, Nicolae Moga, Liviu Brăiloiu, George Vişan şi Liviu Stan şi de la vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir. Copii şi-au aşteptat cu sufletul la gură bursele, care reflectă strădania lor de a obţine doar rezultate bune. La Agigea, la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Borcea”, elevi merituoşi au fost premiaţi de deputatul PSD de Constanţa, candidat pentru un mandat de senator pe Colegiul 3, Alexandru Mazăre. El i-a îndemnat pe cei mici să înveţe pentru că doar aşa vor reuşi să obţină tot ce-şi doresc în viaţă. „Dacă nu ai carte, şansele să reuşeşti sînt reduse la zero. Trebuie să învăţaţi bine, pentru că asta este prima condiţie să aveţi succes în viaţă”, le-a spus deputatul elevilor. În plus, Mazăre a subliniat că ei intră în competiţie nu doar cu elevi de la oraşe ci şi cu cei din Europa şi le-a spus că iniţiativa de a-i ajuta aparţine preşedintelui CJC. Prezent la întîlnire, primarul din Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că deputaţii Eduard Martin şi Alexandru Mazăre îi va ajuta la construirea unei şcoli noi. Conducerea şcolii le-a dăruit oaspeţilor calendare cu desene realizate de cei mai buni copii la desen şi unul în mod special pentru preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, pentru că este iniţiatorul acordării burselor lunare pentru elevi. La Cumpăna, Eduard Martin a fost cel care le-a vorbit celor mici despre importanţa pe care trebuie s-o acorde învăţăturii. „Sînteţi singurii din ţară care beneficiază de acest program iniţiat de preşedintele CJC şi de Primăria Cumpăna. Voi trebuie să luptaţi pentru a vă păstra bursele”, i-a îndemnat Martin. Pe lîngă bursele lunare, CJC a iniţiat şi alte proiecte pentru copii din mediul rural, destinate ridicării nivelului învăţămîntului de la ţară: dotarea cu laboratoare de informatică a şcolilor din judeţ, acordarea de rechizite şcolare şi oferirea cadourilor de Crăciun pentru elevii claselor I-VIII din judeţul Constanţa.