Burse pentru studii în Franţa

Ambasada Franţei a anunţat lansarea programului de burse pentru studii de master şi doctorat derulat de guvernul acestei ţări, pentru anul universitar 2013-2014. Astfel, sunt oferite burse pentru studenţii înscrişi sau care au terminat primul an de master în România şi care doresc să urmeze al doilea an de studii în Franţa. De asemenea, sunt oferite burse pentru studii de doctorat în cotutelă, pentru studenţii care urmează sau care au terminat cinci ani de studii în România sau care sunt, în prezent, în primul an de studii în cotutelă în Franţa. Bursele pentru studii de masterat vor fi acordate timp de zece luni. Valoarea va fi de 770 de euro pe lună. Bursele pentru studiile de doctorat vor consta într-o alocaţie lunară de 1.060 de euro timp de 12 luni, repartizate pe durata a trei ani. Bursierii vor beneficia şi de suportarea taxei de înscriere în cadrul instituţiei de învăţământ superior, precum şi a asigurărilor sociale şi a celor de responsabilitate civilă. În plus, bursierii vor avea acces la cazarea în campusul universitar sau vor putea beneficia de acordarea unei indemnizaţii de cazare. Totodată, ei vor primi o indemnizaţie pentru achiziţionarea de material bibliografic. (A.J.)