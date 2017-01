Bush aprobă furnizarea de arme statului Kosovo

Preşedintele american, George W. Bush, a aprobat, miercuri, furnizarea de arme în Kosovo, un semn privind stabilirea relaţiilor între cele două ţări, după recunoaşterea independenţei fostei provincii sîrbe. Într-un memoriu adresat Departamentului de Stat şi dat publicităţii de Casa Albă, Bush declară că teritoriul Kosovo poate în prezent să primească material şi servicii de apărare conform legilor americane.

Un oficial de rang înalt din cadrul administraţiei a precizat că această autorizare intervine după recunoaşterea independenţei Kosovo de către SUA şi face parte dintr-un proces normal de instaurare a relaţiilor dintre cele două guverne. Încercînd să evite o intensificare a temerilor Serbiei şi ale aliatului său rus, oficialul a subliniat şi restricţiile militare impuse Kosovo de planul lui Martti Ahtisaari. Kosovo, provincie sîrbă cu majoritate albaneză, plasată sub administrarea ONU din 1999, şi-a proclamat independenţa la 17 februarie. SUA au recunoscut independenţa a doua zi, în pofida opoziţiei Serbiei şi Rusiei. Oficialul a subliniat că, în conformitate cu planul Ahtisaari, care plasează independenţa sub supravegherea comunităţii internaţionale, Kosovo nu are dreptul decît la o forţă de securitate de 2.500 de militari, monitorizată şi instruită de NATO. SUA sînt cele care vor pregăti viitorul, a precizat oficialul american, adăugînd că Washingtonul are dispoziţii similare cu toate ţările din regiune. În plus, furnizarea de echipament sau de servicii va fi analizată pentru fiecare caz în parte de autorităţile americane. Potrivit lui Bush, “acest lucru va consolida securitatea SUA şi va contribui la pacea internaţională, criterii generice pentru ca teritoriul Kosovo să aibă dreptul la aceste livrări conform legilor americane privind exporturile de arme”. SUA îşi consolidează astfel cooperarea cu Kosovo, promovează stabilitatea în Balcani şi sporesc capacităţile noului stat de a participa la misiuni de pace, combatere a terorismului sau de a face faţă unor urgenţe umanitare, a conchis oficialul.

Moscova a solicitat o reuniune de urgenţă a Consiliului NATO - Rusia, pentru a discuta despre aprobarea oferită de SUA livrărilor de arme în Kosovo, a anunţat ambasadorul rus la NATO. “M-am adresat secretarului general NATO cu propunerea convocării de urgenţă a Consiliului NATO - Rusia, pe tema planului american de livrare de armament în Kosovo”, a declarat Dmitri Rogozin. “Washingtonul spune că armele vor contribui la combaterea terorismului. În acelaşi timp, chiar foştii terorişti se află la putere în Kosovo, în acest moment. Cum poţi combate terorismul oferindu-le arme foştilor terorişti?”, a întrebat retoric Rogozin. “Washingtonul ia decizii pripite, încălcînd acordurile internaţionale care atestă că provincia Kosovo nu are dreptul la armată proprie”, a declarat o sursă guvernamentală rusă, sub acoperirea anonimatului.