Business-ul cu extinctoare... explodează

SĂ VEZI ȘI SĂ NU CREZI! Există un cod CAEN de care multă lume n-a auzit până acum - 8425. Ce înseamnă? Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora. În România, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), sunt înregistrate 75 de astfel de firme, iar afacerile lor sunt pe cale să explodeze, după tragedia din „Colectiv“, spun analiștii KeysFin. „Stingătoare, detectoare de fum, sprinklere, hidranți - toate aceste produse specializate au dispărut practic din magazinele de profil, în ultima săptămână. De unde și cum? 75 de firme în toată țara - asta înseamnă că avem 1,7 companii pe județ. DAR 57 dintre ele sunt în București, ceea ce înseamnă că avem zone întregi în țară care nu sunt acoperite!“, spun cei de la KeysFin. Potrivit ONRC, numărul firmelor de profil a crescut în ultimii cinci ani, de la 57 în 2011 la 61 în 2012, 65 în 2013 și 75 în 2014. Și cifra de afaceri a crescut, de la 86,1 milioane lei în 2011, la 101,7 milioane lei în 2014. Profitul a urmat aceeași tendință - de la 9,8 milioane lei în 2011 la 12,2 milioane lei anul trecut.

PLUS DE 500%! „Statistica ne arată că cele mai multe firme înregistrate în acest domeniu sunt în București-Ilfov. Urmează județele Dâmbovița, Prahova și Arad. Sunt arii întregi pe harta țării unde nu există servicii de gen, iar asta înseamnă un potențial de business foarte bun. OUG adoptată de Guvern săptămâna trecută, care dă dreptul pompierilor de a sista activitatea firmelor care nu respectă măsurile minime de protecție împotriva incendiilor, va influența semnificativ piața, mai ales în 2016. Din informațiile noastre, există deja comenzi ferme pentru servicii de gen, în creștere cu 500% față de media ultimilor ani!“, notează specialiștii KeysFin. Cele mai multe comenzi noi vin din sectorul HoReCa (hoteluri, cluburi, restaurante, firme de catering etc.). Cei de la KeysFin estimează că afacerile firmelor de profil se vor dubla, în 2016, până la circa 200 milioane lei - „Dincolo de sectorul comercial, și populația a conștientizat pericolul incendiilor. N-ar fi exclus să vedem și un plus în piața asigurărilor de locuințe, ba chiar și achiziția de extinctoare pentru apartamente și case“.