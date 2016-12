Business-ul românesc, faţă-n faţă cu americanii

Investitorii americani au aflat despre posibilităţile de business din România direct de la ministrul de externe, Titus Corlăţean, care s-a întâlnit la New York (SUA) cu reprezentanţii Consiliului de Afaceri Româno - American (AMRO). Membrii AMRO şi-au manifestat intenţia de a menţine un dialog constant cu autorităţile române, în vederea identificării unor noi idei de proiecte care ar putea fi promovate în plan economic, sub egida parteneriatului strategic româno-american. În plus, americanii au spus că vor sprijini demersurile ţării noastre de a intra în programul Visa Waiver, care permite accesul fără viză în SUA, timp de 90 zile, pentru turişti şi oamenii de afaceri. (P.N.)