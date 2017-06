Bușoi îi vrea înapoi pe Antonescu, Stoica și Stolojan

09:32:35 / 25 Mai 2017

CEI TREI CRAI PENELISTI

Un partid care moare are nevoie de ciocli . Busoi crede ca acestia pot fi cei trei mentionati , Stolojan , Stoica si Antonescu , trei triste celebritati ale politiicianismului romanesc . Este bine sa stim care sunt " meritele " celor trei care-l determina pe Busoi sa doreasca revenirea la partidul care inca se pretinde a fi liberal . Nu intram in amanunte , cei care doresc sa stie mai mult , pot gasi informatiile necesare pe internet .Valeriu Stoica si T.Stolojan au fost exclusi din PNL in octombrie 2006 . Cu ocazia excluderii , Stoica a declarat ca el nu face jocul oligarhilor si ca Romania apartine cetatenilor , adica lui , cel care a facut afaceri de milioane cu statul . In 1997 in calitate de ministru al Justitiei , Stoica da criminala Ordonanata prin care discrimineaza bancruta frauduloasa care a scapat pe cativa mari banditi de puscarie si de returnarea banilor cu care au pagubit statul . Stoica beneficiaza de o parte din comisionul de 10% dat de OTEROM care a pus mana pe Romtelecom . Stolojan a sustinut candidature lui Ion Iliescu in cursa pentru presedintie din 1996 . I-a combatut pe cei care declarau atunci ca Iliescu este un criminal scotand in evidenta meritele acestuia . Din lunga lista de functii banoase si afaceri de tot felul , mentionam participarea lui si a familiei sale ( sotia si cei doi copii ) in tot felul de afaceri din care retinem escrocheria " Megapower " cand Stoljan avea functia de premier . Nu uitam nici scena romentica in care Basescu plangea cu lacrimi de crocodil langa Stolojan . In sfarsit despre Antonescu cel adormit , nu mentionam decat suprema lui realizare glorioasa , numita USL , care a insemnat inceputul lichidarii PNL . Busoi indeamna penelistii sa fie atenti la alegerea drumului . Cel batatorit batatorit s-a dovedit nepotrivit . Este mai bun drumul reconstructiei , reconstructie care in Romania n-a reconstruit nimic . Nu credem ca mai este cineva convins ca fostii si actualii lideri de partid mai pot reconstrui ceva . Romanul are o vorba : nu poti sa faci din rahat bici si care sa si plezneasca . Ar fi o sansa daca , pe langa cei trei amintiti mai sus ar fi cooptati in viitoarea conducere a PNL si pe marii liberali constanteni Hasotti , Dragomir si Chitac . Doar asa ar mai putea fi indreptat cocosatul liberal .