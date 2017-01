Busta Rhymes, judecat în patru cazuri separate

Rapper-ul Busta Rhymes va trebui să apară de patru ori la un tribunal din Manhattan, după ce anul trecut a fost arestat tot de atîtea ori, pentru că procurorii nu au putut convinge judecătorul să combine elementele cazurilor într-un singur proces. Busta Rhymes este acuzat de vătămare corporală şi încălcare a legilor rutiere. Rapper-ul s-a bucurat alături de avocatul său, după ce judecătorul Larry Stephen de la Curtea din Manhattan a respins argumentele procurorilor potrivit cărora cele patru acuzaţii trebuiau combinate într-un singur caz. Judecătorul nu şi-a explicat decizia şi a ordonat ca actele legate de acuzaţii să nu fie făcute publice. Cazurile vor fi judecate separat şi consecutiv, iar datele urmează să fie stabilite în cadrul unei audieri ce va avea loc pe 5 septembrie.

Busta Rhymes, pe numele adevărat Trevor Smith, are 34 de ani şi a fost arestat cel mai recent pe 3 mai, sub suspiciunea de conducere sub influenţa alcoolului. La începutul anului fusese arestat pentru că s-a urcat la volan, deşi avea permisul suspendat, iar altă dată pentru că şi-a lovit şoferul. În august 2006, rapper-ul a fost arestat pentru că s-a luat la bătaie cu un bărbat care scuipase pe maşina lui.