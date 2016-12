Busta Rhymes plăteşte daune de 75.000 de dolari unui fan

Un judecător din cadrul Tribunalului din New York l-a condamnat pe rapper-ul Busta Rhymes la plata de daune morale în valoare de 75.000 de dolari unui fan, care l-a acuzat că l-a agresat în 2003. Judecătorul i-a dat cîştig de cauză lui Alex Duncan, după ce acesta a declarat că starul hip-hop şi bodyguardul lui l-au bătut în timpul unei pauze din concertul pe care Busta Rhymes îl susţinea la Universitatea din Albany, New York. Alex Duncan,în vîrstă de 32 de ani, a mărturisit Curţii că de atunci suferă de anxietate şi are coşmaruri. „Nu mă mai duc nici măcar la petreceri, pentru că întotdeauna cineva mă întreabă: ”, a mărturisit tînărul. Să sperăm că de acum înainte Busta Rhymes, pe numele său real Trevor Tahiem Smith Jr., nu îşi va mai vărsa nervii pe admiratorii săi.