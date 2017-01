Buta va juca la Poli Iaşi

Mijlocaşul Cornel Buta va evolua în următoarele două sezoane la formaţia Politehnica Iaşi, fotbalistul semnînd, ieri, un contract pe doi ani cu gruparea ieşeană. "Am semnat pe doi ani şi sper să facem treabă bună aici. Am mai avut şi alte propuneri, dar am ales oferta cea mai serioasă din toate punctele de vedere", a declarat Buta. Fotbalistul în vîrstă de 29 de ani va purta tricoul cu numărul 77, acelaşi pe care l-a avut la ultimele două echipe la care a evoluat, Volyn Luţk şi Pandurii Tg.Jiu.