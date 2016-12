Butler nu vrea să o ia pe Ghenea

Misterul din jurul relaţiei dintre fotomodelul român Mădălina Ghenea şi celebrul actor scoţian Gerard Butler se risipeşte pe zi ce trece. Dacă până acum, cei doi refuzau să comenteze dacă s-au despărţit sau nu, iată că Butler iese „la rampă” cu o primă declaraţie făcută într-un interviu realizat de faimosul jurnalist american Howard Stern. Gerard a povestit cum a ajuns să fie împreună cu superba româncă, spunând că a cunoscut-o prin intermediul unui prieten comun.

Întrebat de Stern cum de amicul lui nu avea o relaţie sexuală cu Mădălina, Gerard nu a schiţat nicio urmă de gelozie şi a explicat pe un ton calm că prietenul său are o iubită stabilă. În plus, întrebat despre posibilitatea unei căsătorii, Butler a dat de înţeles că nu are de gând să se însoare cu românca.

Mădălina a venit recent în România, pentru a petrece Sărbătorile Pascale şi a rămas... aici, cel puţin pentru o perioadă, speculându-se că relaţia ei cu faimosul actor s-a încheiat. Surse din anturajulei spun că frumoasa româncă suferă după fostul iubit. (G.G.)