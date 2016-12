Buturuga mică, CSU Neptun, nu a răsturnat carul mare

13:01:40 / 29 Septembrie 2014

Nea Jane,

ai si...n-ai dreptate : este corect cind spui ca ar fi trebuit sa joace mai cu ambitie si...placere acest meci, in care oricum nu aveau nimic de pierdut, si, asa este, nu cu CSM-ul ne batem noi (sa speram ca doar deocamdata !), dar, pe de alta parte, sa ne gindim ca aceleasi jucatoare joaca etapa de etapa 50-55 de minute fara sa fie schimbate (iar oboseala se aduna si urmeaza meciurile care conteaza, cu Ploiestiul, Zalaul, Slobozia, etc), iar daca, Doamne-fereste, se accidenteaza 1-2 dintre titulare sintem "in pom"...deci, eu zic ca intr-un fel e bine ca nu au jucat mai tare, cu toate ca si mie imi place sa vad alta atitudine pe teren. Dar cred ca e mai bine sa fim realisti si sa ne vedem de obiectivul nostru principal. Poate pe viitor le vom pune probleme si CSM-ului, Baia Mare...deocamdata, felicitari fetelor pentru meciul de ieri contra unei "selectionate mondiale" si succes mai departe in campionat.