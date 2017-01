BVB se transformă în societate deţinută public?

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) intenţionează să introducă noi indici bursieri, cu reprezentativitate internaţională, în vederea creşterii vizibilităţii. Conducerea Bursei discută, în acest sens, cu FTSE - grupul care administrează indicele Footsie pe bursa londoneză, a declarat preşedintele BVB, Stere Farmache. \"Avem în vedere să construim nişte indici în colaborare cu Footsie, în aşa fel încît să devenim mai vizibili. Indicii vor putea fi folosiţi de fondurile de investiţii pentru construcţia de instrumente financiare, în baza unor licenţe\", a precizat Farmache. El a explicat că noii indici vor fi calculaţi şi distribuiţi de către Footsie şi că proiectul va fi derulat anul viitor. FTSE este lider mondial în crearea şi administrarea de indici. Tot din rîndul noutăţilor pentru statutul Bursei face parte şi propunerea Consiliului BVB de transformare a Bursei în societate deţinută public şi listarea titlurilor pe propria platformă. \"Am decis ca în adunarea generală de la mijlocul lunii decembrie să propunem acţionarilor transformarea BVB în companie deţinută public şi să admitem acţiunile sale pe piaţa bursieră operată de BVB\", a spus Farmache. Adunarea generală este programată pentru 17 decembrie. Preşedintele BVB a explicat că problema listării a mai fost discutată în trecut, în două rînduri, atunci cînd Bursa a fost transformată în societate pe acţiuni, dar şi la momentul fuziunii cu piaţa Rasdaq, însă nu s-a concretizat. \"Listarea trebuie privită ca o nouă etapă în procesul de dezvoltare a Bursei şi avem în vedere transformarea BVB într-un actor de prim rang în cadrul pieţelor financiare din Europa Centrală şi de Est\", a adăugat preşedintele BVB. Totodată, Farmache consideră că listarea BVB pe propria platformă poate fi un exemplu pentru firmele care doresc să se listeze dar sînt încă în expectativă. \"Vom căuta să atragem acţionari care să asigure continuitatea dezvoltării BVB, astfel încît aceasta să devină o bursă importantă în regiune\", a mai sups Farmache. Acţionariatul BVB este format, în prezent, din mai multe Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF), fiecare dintre acestea deţinînd o cotă de mai puţin de 5% din capitalul social. Printre cei mai importanţi acţionari ai BVB se numără SSIF Broker, HTI Valori Mobiliare, banca americană de investiţii Morgan Stanely, Intervam şi KBC Securities. Raportat la momentele critice cauzate de criza economică financiară internaţională, BVB are totuşi şanse să încheie anul 2008 pe profit. \"BVB a înregistrat profit după primele şase luni ale anului 2008 şi, cu toate că a fost sub cel planificat, sperăm să încheiem anul pe profit, ceea ce va permite listarea societăţi la Bursa de Valori în a doua parte a lui 2009, în condiţiile în care legea prevede ca societăţile care se listează să aibă profit cel puţin doi ani consecutiv înainte de listare\", a explicat Farmache. Potrivit preşedintelui BVB, pregătirea listării va dura aproximativ 6 luni şi va permite ca listarea propriu-zisă să aibă loc tot anul viitor. El a adăugat că măsuri similare de listare au fost luate atît de marii operatori ai pieţelor de capital, precum Bursa de la Londra, New York Stock Exchange, Euronet, Nasdaq, OMS, Deutsche Boerse sau Bursa din Madrid, cît şi de operatorii regionali, precum Bursa din Varşovia, care îşi plănuia listarea pentru 2008, dar a amînat-o pentru anul viitor.