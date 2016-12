Bye, Bye, „Vai - Vai”!

Locuitorii Constanţei şi turiştii veniţi pe litoral au asistat, joi seară, la ultimul spectacol oferit de celebra şcoală braziliană de samba „Vai - Vai”. Piaţeta Cazinoului din Mamaia a fost arhiplină, iubitorii muzicii latine urmărind încîntaţi spectacolul oferit de dansatorii brazilieni, spectacol care a fost oferit în fiecare seară de la începutul lunii iulie. Pe parcursul întregului sezon estival, cu sprijinul Primăriei Constanţa, vîrstnicii oraşului au putut admira veşmintele multicolore cu pene şi paiete ale dansatorilor, au ascultat şi chiar au dansat pe muzica trupei braziliene. Şi vîrstnicii din zona de sud a litoralului au trăit clipe de neuitat în faţa scenei special amenajate în piaţeta Cazinoului, aceştia fiind aduşi în Mamaia, timp de patru zile pe săptămînă, cu autocarul, cu sprijinul senatorului constănţean Nicolae Moga, care a derulat acest program împreună cu primarii din mai multe localităţi. De la ultimul spectacol al dansatorilor sud americani nu au lipsit primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi fiul său, Răducu, acesta din urmă urcînd pe scenă alături de dansatorii brazilieni. „Dansul la care a luat parte şi fiul meu este un dans de luptă, care se numeşte capoeira. Înainte, cînd brazilienii erau sclavi, nu erau lăsaţi să se antreneze, să se lupte şi atunci simulau lupta în dans. Răducu a avut timp vara asta şi a învăţat capoeira şi sînt mîndru de el. Aş fi învăţat şi eu, dar nu am avut timp, aşa că m-am rezumat doar la samba. Sîntem la sfîrşitul lui august, iar aici a fost foarte multă lume şi s-au auzit multe aplauze. Spectacolele oferite de şcoala de samba au fost foarte antrenante şi au adus un plus de publicitate staţiunii Mamaia“, a declarat Mazăre. Şcoala braziliană de samba „Vai - Vai”, sosită în Mamaia la începutul lunii iulie, este una dintre cele mai vechi din lume. „Vai-Vai” a fost înfiinţată în anul 1928 şi este cunoscută pretutindeni în lume, avînd în portofoliu o serie de titluri obţinute la cele mai faimoase carnavaluri sau la diverse competiţii de gen. Coregrafia excepţională, ritmurile pasionale, dansul ameţitor al trupurilor senzuale, ţinutele multicolore, decorate cu pene şi paiete, au atras, în fiecare seară, în piaţeta Cazino, sute de spectatori. Carnavalul Samba a fost unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui an pe litoral.