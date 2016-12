Byron a lansat o aplicaţie mobilă pentru smartphone-uri

Membrii trupei Byron „se ţin de proiectele îndrăzneţe cu încăpăţânare”, aşa cum au declarat luna trecută, după ce au lansat, la Constanţa, DVD-ul „Live Underground” cu imagini de la concertul susţinut în Salina Turda. Aceştia ţin pasul cu evoluţia tehnologiei şi cu relaţia de comunicare între artişti şi fani, lansând în premieră, în România, o aplicaţie mobilă pentru telefoane de ultimă generaţie. Aceasta le va permite utilizatorilor să fie la curent în timp real cu toate nouăţile legate de trupă, să aibă în permanenţă la îndemână calendarul concertelor, să asculte muzica Byron la drum şi nu în ultimul rând, să aibă acces la conţinut exclusiv. Aplicaţia este dezvoltată de către Lynx Consulting Services, o companie de dezvoltare şi integrare de software şi poate fi descărcată prin internet de la adresa http://byronmusic.ro/mobile.

„Nu e un joc, e o aplicaţie de prezentare Byron, de pe care poţi să asculţi, să cumperi, are o grămadă de conţinut exclusiv, are clipurile, poze noi, versuri, informaţii, instrumente, concertele care au fost şi care vor fi, precum şi alte ştiri. Nu e foarte mare, are sub 20 megabytes şi va fi disponibilă şi pentru tablete”, a declarat solistul Dan Byron.