BZN va cânta la Festivalul Mangalia

Legendara trupă olandeză BZN, unul dintre cele mai populare nume ale muzicii europene din anii \'70 - \'80, va susţine un recital în România, pe 12 august, pe scena Festivalului Mangalia. Lansată în 1966, sub titulatura Band Zonder Naam (BZN) - care înseamnă, în olandeză, Trupa Fără Nume - formaţia este, la fel ca The Cats şi The Shorts, un nume exponenţial pentru muzica din Ţara Lalelelor. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără „Blue Eyes\", „Just an Illusion\" şi „We All Will Dance\".

Maraton de spectacole live, zeci de artişti celebri şi multe surprize îi aşteaptă pe mangalioţi şi pe turiştii care se vor afla pe litoral, în perioada 10-15 august, la cea de-a doua ediţie a Festivalului Mangalia, care se va desfăşura în cel mai modern port turistic din sud-estul Europei, cel din străvechiul port Callatis! Printre cei care vor urca pe scenă se mai numără Iris, Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, DJ Project, Deepside Deejays, Anda Adam, Paula Seling, Tom Boxer, Fly Project, Ellie White, Connect-R sau Loredana.