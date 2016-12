Câștigătoarea Ligii Campionilor la volei masculin în 2013 a sosit la Constanța

09:09:50 / 10 Februarie 2015

Constanteni!

Meciul cu Novosibirsk e poate cel mai important meci jucat in ultimele 3 decenii in Sala Sporturilor. Va asigur ca va fi si foarte frumos. Cred ca ar trebui sa mergem in numar mare si sa ii sustinem vartos pe campionii nostri. Baieti , vrem sa va vedem victoriosi in meciul cu Novosibirsk. Dle Strutinsky, multumiri pentru investitiile dvs. In sport! Pentru asta, jos palaria!