Câți constănțeni au promovat Bac-ul în ultimii patru ani?

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a anunțat că a realizat un studiu referitor la rata de promovare a elevilor la examenul național de Bacalaureat în ultimii ani. Astfel, cea mai bună promovare din ultimii patru ani pentru sesiunea iunie - iulie a fost înregistrată în 2011, când, din 7.533 de candidați înscriși, au reușit să promoveze 4.425, respectiv 58,74%. Acesta a fost și primul an în care au fost introduse camerele de supraveghere la examenul de Bacalaureat. Pe filiere de studiu, în 2011, cea mai mare rată de promovare au avut-o elevii de la filiera vocațională, unde, din cei 303 prezenți, au luat examenul 291, respectiv 96,04%. Aceștia sunt urmați de absolvenții filierei teoretice, care au reușit în proporție de 74,93% (2.170 elevi reușiți), pe ultimul loc situându-se elevii de la filiera tehnologică, unde rata de promovare a fost de doar 45,32%, adică doar 1.964 de tineri au obținut diploma de Bac din cei 4.334 de candidați prezenți la examen. Anul 2012 a fost cel mai slab din punctul de vedere al ratei de promovare, când doar 47,94% dintre elevi au reușit să ia examenul, adică 3.357 de candidați din cei 7.002 prezenți. Și în 2012 clasamentul pe filiere este același, însă procentele celor promovați sunt mai mici (80,53% - filiera vocațională, 68,84% - teoretică și 31,91% - filiera tehnologică). Următorul an a venit cu o creștere de câteva procente a ratei de promovare, astfel că 55,40% dintre elevii din județul Constanța au reușit să obțină diploma de Bac, adică 4.036 absolvenți din 7.285 înscriși. Dintre aceștia, cei mai mulți elevi (2.033) care au promovat sunt absolvenți ai filierei teoretice (81,22%), urmați cei de la filiera tehnologică (1.702 candidați, respectiv 38,39%). În 2014, nu doar promovabilitatea a scăzut, ci și numărul de candidați prezenți. Astfel, doar 2.833 de elevi au luat examenul dintre cei 5.861 prezenți, respectiv 48,34%. Cea mai mare rată de promovare a fost înregistrată de candidații de la filiera tehnologică (75,18%), urmați de absolvenții filierei vocaționale (56,05%) și cei de la filiera tehnologică (26,88%). În sesiunea august - septembrie, promovabilitatea în ultimii patru ani este următoarea: 11,12% în 2011, 38,57%, în 2012, 13,18% în 2013 și 17,77% în acest an.