Câți elevi susțin evaluările naționale la Constanța?

Elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor susține, începând din această lună, evaluările naționale (EN), testări care verifică dacă aceștia și-au însușit competențele fundamentale de limba română, matematică și limbă maternă, în cazul elevilor aparținând minorităților naționale. Evaluarea pentru finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai, cu proba scrisă la limba română, care va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română, după cum a anunțat Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Pe 20 mai va avea loc proba la matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale vor putea susține proba scrisă la limba maternă pe 21 mai și cea la citit pe 22 mai. Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe data de 26 mai, cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa a VI-a, va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie va avea loc proba la matematică și științe ale naturii. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a și tot câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a VI-a. Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ. Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. La Constanța, peste 18.700 de elevi vor participa la EN, dintre care 5.800 de elevi de clasa a II-a, 6.690 de clasa a IV-a și 5.800 de clasa a VI-a.